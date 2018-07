La Antiguako Ama disputa la regata Adegi de Pasaia con ánimo de lograr puntos A.E. ONDARROA. Sábado, 21 julio 2018, 00:50

La Antiguako Ama sigue sumando puntos en su intento de mantener la categoría, principal objetivo del club ondarrutarra. Ya cuenta con 38 puntos y es octava dejando atrás a San Pedro, Kaiku, San Juan y Tirán. Estas dos últimas muy rezagadas. Así se plantea superar a los dos clubs que le preceden Cabo y la Donostiarra con 45 y 39 puntos, respectivamente, que no han demostrado ser más que Ondarroa. Para ello, hoy, tiene la oportunidad de sumar puntos en la regata de Pasaia.

Un reto alcanzable teniendo en cuenta que la competición no ha hecho más que empezar y existe ilusión en las filas de los entrenados por Errasti, para ir avanzando en la tabla. Los ondarreses están haciendo un buen papel, dentro de los equipos de su liga, y ahora queda por entrenar fuerte para afrontar nuevos retos. La afición está muy satisfecha de este inicio.

Las últimas regatas en Castro y Donoistiarra han mostrado la potencialidad de la trainera local. Aunque el pasado fin de semana Kaiku recolectó siete puntos más que los rosas entre Donostia y Castro Urdiales, los pasaitarras aún disponen de otros nueve sobre la Mar do Con, colista y, por tanto, en posición de descenso directo. Ahora afronta la Antiguako Ama con ilusión y ganas» la regata de hoy en Pasaia, a pesar de que el formato de seis largos y cinco ciabogas es todo un reto importante algo necesario de añadir a la técnica a la hora de retomar el ritmo tras los virajes. «Trataremos de dar una satisfacción a la afición». Además de la II Bandera Adegi de la Liga Eusko Label, ambos clubes también organizan el mismo día la II Bandera Diputación Foral de Gipuzkoa de la Liga Euskotren femenina. Lograr el objetivo de la consolidación y demostrar que Ondarroa puede estar en la categoría durante muchos años es ahora el reto del grupo. No obstante, las bajas han sido numerosas y se han visto obligados a realizar una reconstrucción, empezando por el entrenador, Iñaki Errasti, que sustituye a Jon Iriondo. Para ello se trata de conseguir hacer una trainera muy rápida y que acompañen los buenos resultados. Así, han sido numerosos los cambios también Entre ellos llegan: Erlantz Egia desde Urdaibai;Jon Carrillo desde San Juan;y Xabier Altuna, Sergio Corralles e Igor Francés desde Orio. «Es gente que igual en su club no ha tenido muchas oportunidades, pero están con muchas ganas y tenían claro que querían estar aquí», reconoce Errasti.