Anaiarte abre el plazo de inscripción para la comida de hermandad Detalle de la concentración número 48 celebrada el lunes donde participaron 60 personas. / GORRITIBEREA El pasado lunes realizaron la cuadragésima octava concentración GORRITIBEREA MUTRIKU. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:09

El pasado lunes los jubilados y pensionistas volvieron a concentrarse en las escalinatas de la parroquia por un tiempo de quince minutos en demanda de unas pensiones dignas, un derecho que esta en boca de todos los políticos pero donde los protagonistas que son fundamentalmente los jubilados y sobre todo las viudas no las tienen todas consigo, razón por la que continúan concentrándose y son ya 48 las movilizaciones realizadas en la localidad en el último año y medio con una media que supera en todos los casos el medio centenar de personas. Junto con el capítulo reivindicativo, los y las jubiladas continúan organizando sus diferentes actos y así han abierto ya el plazo de inscripción para la comida de hermandad que celebrarán el próximo 8 de junio sábado en el frontón Miruaitz. El ticket se puede adquirir al precio de 20 euros por persona. A su vez quieren hacer un llamamiento para el centenar de socios que aun no han pagado la cuota de 10 euros para el presente año lo hagan para así poder participar en todos los actos. Por último para el próximo 8 de mayo han organizado una nueva excursión que les llevará en esta ocasión hasta Orbaneja del Castillo en Burgos donde disfrutarán entre otras de su espectacular cascada, pero además visitarán Reinosa y también Fontibre donde nace el Ebro. Las 50 plazas habilitadas se han completado rápidamente, razón por la que ya no queda plaza alguna.