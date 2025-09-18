Amaikak y Urki, a por la segunda victoria; Elgoibar y Mutriku, a hacer bueno el empate inicial

Jugadores del Haundi y del Ostadar pugnan por un balón en un partido de pretemporada disputado el pasado mes de agosto en Mintxeta.

Jabi Leon DEBABARRENA. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11

Los cuatro equipos de Debabarrena que esta temporada militan en el División de Honor masculina del fútbol regional afrontan este fin de semana la segunda jornada liguera, en la que tan solo el Amaikak Bat de Deba ejercerá de local (el Haundi del Club Deportivo Elgoibar, el Mutriku y el Urki jugarán a domicilio).

El conjunto de la comarca que abrirá la jornada será el Elgoibar, que esta misma noche se desplazará hasta el estadio Z5 de Zubieta para enfrentarse (a las 21:00 horas) a un Deusto que intentará resarcirse de la goleada (6-1) que sufrió el pasado domingo en su visita al Beti Gazte de Lesaka.

Por su parte, el Mutriku jugará mañana (a las 16.30 horas) en casa del Mondragón, que tras conseguir el ascenso de categoría regresó a la División de Honor con una derrota en Orio (3-1).

Por otro lado, el Amaikak Bat de Deba y el Urki eibarrés intentarán dar continuidad a las victorias que consiguieron en su estreno en la categoría ante dos rivales que no les pondrán las cosas nada fáciles.

Los debarras tratarán de hacer valer el factor campo en el partido que disputarán este sábado (a las 16.30 horas) en Errotazar ante un Anaitasuna de Azkoitia que abrió la temporada con una contundente victoria (3-0) ante el filial del Real Unión; mientras que los eibarreses buscarán dar la sorpresa en la visita que cursarán mañana (a las 17.00 horas) a un Beasain B que no empezó la nueva campaña con buen pie (los vagoneros salieron derrotados por 2-1 de su visita a Oiartzun)

Las chicas, a escena

Tras el descenso que el Ondarbeltz Amaikak Bat-Mutriku sufrió la pasada campaña, esta nueva temporada tan solo habrá un representante de la comarca en la División de Honor femenina del fútbol regional.

Será el Haundi del Club Deportivo Elgoibar, que abrirá mañana su participación en el campeonato de Liga. Las elgoibartarras darán inicio a la temporada jugando en su estadio de Mintxeta (a las 15.30 horas) contra el Irauli Bosteko de Donostia.