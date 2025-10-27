Amaikak Bat y Mutriku pierden sus respectivos partidos y se meten en la zona baja de la tabla

Una jugadora del 'Haundi' femenino rodeada de rivales en un partido disputado en Mintxeta.

Jabi Leon DEBABARRENA. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional saldaron de manera muy diferente la séptima jornada liguera, disputada el pasado fin de semana.

La cara fue para el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar y el Urki eibarrés, que lograron encadenar dos victorias consecutivas y siguen su particular escalada de posiciones en la tabla clasificatoria. La cruz, en cambio, fue para el Amaikak Bat de Deba y el Mutriku, que volvieron a perder y se meten de lleno en los puestos de peligro de la clasificación.

En el lado positivo de la balanza cabe destacar el triunfo (3-1) conseguido por el 'Haundi' elgoibartarra (4º con 13 puntos) ante el correoso Anaitasuna de Azkoitia (7º con 11 puntos).

Aún así, tampoco hay que restar ningún mérito a la importante victoria (2-0) conseguida por el Urki eibarrés (11º con 9 puntos) ante el siempre difícil Mondragón (9º con 11 puntos).

En el lado opuesto hay que lamentar la contundente derrota (3-0) cosechada en casa del Hernani (6º con 11 puntos) por el Amaikak Bat, que se queda con apenas 4 puntos y cae a la última posición de la tabla.

Eso sí, tampoco debe descuidarse el Mutriku, que perdió de manera contundente (5-0) en su visita al Urola (14º con 6 puntos) y se coloca antepenúltimo (con 6 puntos) cuando parecía que había empezado a cogerle el pulso a la temporada (los mutrikuarras habían sumado cinco puntos en las tres jornadas anteriores).

Fútbol femenino

Las chicas del Elgoibar, el único equipo de la comarca que milita esta temporada en la División de Honor femenina, perdieron (1-0) en su visita al potente Oiartzun B.

Las elgoibartarras dieron la cara en casa del líder y demostraron que esta campaña tienen nivel para pelear por los puestos de la zona alta de la clasificación (ahora son décimas, con 9 puntos).