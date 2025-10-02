Amaikak Bat y Mutriku juegan mañana en Deba el primer derbi comarcal de esta temporada

Jabi Leon DEBABARRENA. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional afrontan este próximo fin de semana la cuarta jornada liguera, que deparará el primer derbi comarcal de la presente temporada.

Además, no será un derbi cualquiera; toda vez que el Amaikak bat de Deba recibirá en su estadio de Errotazar la visita del Mutriku, con el que mantiene una rivalidad histórica.

El derbi comarcal entre el Amaikak Bat y el Mutriku se disputará este sábado (a las 16.30 horas) y ambos conjuntos intentarán sumar los tres puntos en juego para no verse en los puestos bajos de la tabla clasificatoria desde los primeros compases de la temporada (los debarras han sumado tres puntos en otros tantos partidos y los mutrikuarras solo tienen uno en su casillero).

Por su parte, el Urki eibarrés tratará de obtener un resultado positivo en el difícil encuentro que disputará mañana (a las 16.30 horas) en el estadio del correoso Bergara, que ha empatado los tres encuentros disputados hasta la fecha. El pasado fin de semana los bergararras lograron empatar en casa del potente Oiartzun, que con siete puntos comparte el liderato de la categoría con el Beti Gazte de Lesaka, el Hernani y el Elgoibar.

Al igual que los armeros del Urki, los elgoibartarras también se desplazarán esta jornada hasta la vecina comarca de Debagoiena. Lo harán el domingo y para medirse (a las 17.00 horas) a un Mondragón que viene de sumar un buen emparte en casa del Oiartzun; uno de los equipos que, como se ha señalado con anterioridad, comparte con el 'Haundi' los puestos de privilegio de la clasificación.

Fútbol femenino

Tras un gran arranque que les ha llevado a sumar sendas victorias en las dos primeras jornadas, las chicas del Club Deportivo Elgoibar, el único equipo de la comarca que esta temporada milita en la División de Honor femenina, regresa mañana a su feudo de Mintxeta para medirse (a las 17.00 horas) a un Urola que ganó el partido inicial pero que viene de recibir una dolorosa derrota como local ante el Oiartzun B.