Alivio tras la adjudicación de las obras a la UTE Mariezcurrena-Zubieder-Urbycolan El Pleno contó con más público que en otras ocasiones. / GORRITIBEREA El voto de calidad de alcalde rechazó la moción de 'GI-638 Batzordea' GORRITIBEREA MUTRIKU. Domingo, 28 octubre 2018, 01:16

La noticia de que la UTE formada por Construcciones Mariezcurrena, Construcciones Zubieder y Urbycolan es la ganadora del concurso público que se encargará de las obras de mejora de la carretera GI-638 entre los puntos kilométricos 1,2 y 3,6 entre Ondar Beltz y Turruntei en la carretera de la costa que une Deba con Mutriku, corrió como la pólvora el pasado viernes dejando una sensación de alivio dentro de la preocupación general que vive la localidad.

La propia diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, reiteró en Juntas Generales que las obras se iniciarán con el nuevo año y ello también es reseñable máxime cuando por parte de la Diputación Foral de Bizkaia se quiere activar el ensanchamiento de la BI-633 entre Urberuaga y Berriatua. A esta coyuntura general hay que sumarle que a lo largo de la presente semana, técnicos de la Diputación han acudido a la zona de Arbe para estudiar la posibilidad de habilitar las demandadas paradas de autobús. Así las cosas y teniendo en cuenta la amplia de experiencia de las empresas ganadoras, sobre todo en la construcción de viales, se espera que las mejoras sobre la gestión de las obras sean «contempladas con las empresas adjudicataria» tal y como señaló la diputada.

No se aprobó la moción

El jueves se celebró el pleno ordinario donde la moción presentada por 'GI-638 Batzordea' que la encauzó finalmente el grupo EH Bildu, fue rechazada con el voto de calidad del alcalde dado que se dio un empate tras la abstención de I+B. En la moción se solicitaba que «hasta que no se les dé unas mejores alternativas a los residentes del barrio Laranga» no se iniciarán las obras, «que se apruebe algún tipo de ayuda a los perjudicados» antes de que se inicien las obras y finalmente que «ante los perjuicios que se puedan generar sobre todo en el comercio y en la hostelería local», que las obras no se inicien en verano. Ante estas peticiones el alcalde manifestó que «todos sufriremos de una u otra forma los perjuicios de una obra ampliamente demandada y que todos los ciudadanos desean». Respecto al segundo punto señalo que «las posibles alternativas no han quedado cerradas». Por parte de EH Bildu se subrayó que «hay que cerrar con documentos las posibles mejoras con la Diputación», mientras que desde I+B se «solidarizaron con las familias que lo pasarán mal», pero subrayaron que la obra es importante y que no puede retrasarse mas, por lo que se abstuvieron. Así las cosas, dos rondas de votaciones y el voto de calidad del alcalde decidió.