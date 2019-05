Los actos previos al Día del Debarra arrancan hoy EL concurso de pintura está previsto para mañana. Los pronósticos no anuncian un día tan soleado. / A.S. Mañana se celebrará el concurso de pintura infantil ANDER SALEGI DEBA. Viernes, 17 mayo 2019, 00:14

Faltan pocas horas para que los vecinos debarras celebren, el domingo, su gran día. Antes de esa fecha el Ayuntamiento local ha organizado numerosos actos. El amplio programa arrancará hoy con la música como protagonista. Los primeros en tomar las calles serán los miembros de Kalean Kantuz, a partir de las 19.00 horas.

Para concluir el primer día de fiesta, la Banda de Música Municipal y la Banda Joven ofrecerán un concierto a partir de las 22.00 horas en el claustro de la iglesia de Santa María. Antes del concierto los músicos saldrán en pasacalles para animar a los vecinos de la localidad a acercarse a la iglesia debarra. El concierto se dividirá en tres partes. La banda joven dará el pistoletazo de salida con la obra 'Finlandia' del compositor J.Sibelius. A continuación, 'Attack of the garden gnomes' de T.Loest para terminar con la primera parte del concierto ofrecerán una famosa canción del filme de Harry Potter. En la segunda parte, la Banda Municipal cogerá el testigo y tocará el pasodoble 'Bellas Artes', de Aurelio Nieto. A continuación, 'Danzon nº2' de Arturo Márquez, para terminar con la canción 'Jaialdia', de Iñaki Urkizu. En la tercera y última parte del concierto se unirán ambas bandas y tocaran 'Queen in concert' y 'Lau teilatu'.

Los actos continuarán mañana. Por la mañana se llevará a cabo el tradicional concurso de pintura infantil organizado por la asociación artística Haitz Haundi. Las personas interesadas en participar podrán recoger el lienzo en los bajos del Ayuntamiento desde las 9.30 hasta las 10.30 horas. Después, cada cual se dirigirá al lugar escogido para pintar el cuadro. El tiempo será un factor a tener en cuenta. Al mediodía, a las 13.00 horas, los gaiteros de Deba se encargarán de amenizar las horas previas a la comida. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas en la alameda, se celebrará la final del campeonato de Euskadi de sokatira de 680 kilogramos. A partir de las 18.00 se vivirá el encierro infantil. Se tratará de la tercera concentración de carretones de toros. Cada uno podrá llevar su zezenzikleta y el que no tenga le tocará correr por delante y tratar de no ser atrapado por los toros. Para ir terminando la jornada, a las 19.30 horas la Banda de Deba realizará un pasacalles y la música (23.30) a cargo del grupo de romería Akerbeltz en la plaza de los Fueros se encargará de poner las últimas melodías antes del gran día de todos los debarras.

El domingo será el gran día de los debarras. Por la mañana se celebrara el tradicional encierro (9.00) por las calles de la localidad para, acto seguido, participar en la sokamuturra. Antes del encierro, a las 8.00 horas, los gaiteros de Estella animarán a los debarras a salir a la calle para disfrutar del posterior encierro. A las 11.00 se celebrará la misa y la Ezpata Dantza en la ermita de San Roke. Después, a las 11.45, los gigantes tomarán el relevo con una desfile de comparsas. Las sociedades locales ofrecerán caldo y chorizo. A continuación, a las 13.00 en la plaza el grupo de baile Gure Kai bailará un aurresku.

Por la tarde, a las 17.00 se procederá al reparto de premios del concurso de pintura del día anterior y los gigantes se despedirán con un alarde a partir de las 18.00 horas. Para finalizar el día, a las 19.00, Oihan Vega animará la plaza de los Fueros.