El acceso a la cancha de padel deja de ser gratis Se ha de solicitar una llave para poder acceder a la cancha. / A.Z. AMAGOIA ZABALA MENDARO. Miércoles, 20 marzo 2019, 00:21

En enero entró en vigor el alquiler de la cancha de Padel de Andoneikua. Desde que se inauguró en el mes de junio del pasado año, hasta principios de este nuevo año el uso de la cancha ha estado regulado mediante una normativa, pero su uso era gratuito.

La normativa no ha variado, excepto el coste de su utilización, ya que, de ser gratutio, pasa a tener un coste de 10 euros la hora. El uso de la cancha está limitado en tiempo y edad, pues únicamente pueden alquilarla personas de más de 16 años y, en caso de ser menor de 16, tendría que venir acompañado de una persona adulta. El tiempo máximo de alquiler es de 2 horas. Ahora bien, el horario de la cancha es bien amplio, pues se puede jugar desde las 8.00 hasta las 22.00 horas, siendo las 21.00 horas la hora límite fijada para su alquiler. Las reservas se pueden realizar bien en el Ayuntamiento, así como en distintos establecimientos del municipio como son el bar del hogar de jubilados y la cafetería Uztargi.

Algunos jóvenes del municipio están en desacuerdo con el pago del alquiler, pues les limita el uso y no entienden porqué han de pagar por consumir deporte en su tiempo libre y no entienden cómo el Ayuntamiento no contempla descuentos al colectivo de estudiantes, jóvenes... Tampoco entienden por qué tienen que acotar la edad y por qué una cuadrilla de menos de 16 años no puede acceder a la cancha si no van acompañados de una persona adulta, cuando son completamente autónomos.