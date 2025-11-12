Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña del Teso

Begoña del Teso

Redactora

Quién soy

Comentarista de Cine. Entrevistadora. Reportera. Fan fatal de los vampiros, las motos, los toros y Corto Maltés. Pasión por la esgrima, Londres, Berlín, Venezia, el boxeo. Furiosa, Macbeth y Maléfica

Contacto

Últimas publicaciones

Ver más noticias

Publicidad

Noticia Patrocinada

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.