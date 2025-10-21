Liderar con verdad: la fuerza silenciosa de la coherencia en tiempos convulsos

María de las Cuevas Martes, 21 de octubre 2025, 10:01 Compartir

El liderazgo contemporáneo ya no se mide solo por los resultados, sino por la forma en que estos se alcanzan. En un contexto en el que las expectativas sociales han cambiado y los ciudadanos piden coherencia, las empresas se ven llamadas a un nuevo tipo de rendición de cuentas: aquella que no se limita a los balances, sino que se expresa en comportamientos, decisiones y ejemplos. La transparencia, entendida como consecuencia natural de la integridad, se ha convertido así en la piedra angular de la credibilidad.

Bajo esa premisa se celebró la mesa redonda «Transparencia: catalizador de un liderazgo con credibilidad». Más que una conversación sobre comunicación corporativa, el encuentro fue una reflexión sobre el propósito y acerca de cómo la verdad -entendida como cohesión entre lo que se dice y lo que se hace- define la relación entre las empresas, sus equipos y la sociedad.

Desde Santander España, Juan Manuel Cendoya recordó que toda organización, y especialmente aquellas con largo recorrido. debe construir su reputación sobre la consistencia. La transparencia, afirmó, «no se limita a mostrar resultados, sino que implica rendir cuentas de las decisiones, asumir consecuencias y cuidar el vínculo de confianza con empleados, clientes e instituciones».

«En Novartis, el propósito no solo orienta las decisiones estratégicas, sino que crea una cultura capaz de inspirar y unir a quienes la conforman», señaló Amaya Echevarría. «Es un eje fundamental en cualquier organización, grande o pequeña, porque sirve de faro, de guía, de pegamento que nos une. Y. además, permite dar un sentido a lo que hacemos. En el día a día puedes estar mirando para abajo, enfocado en tu trabajo; pero luego levantas la vista y es cuando entiendes qué haces y para qué».

En el campo de la transparencia y la confianza, Enrique Polo de Lara, de Salesforce Iberia, introdujo la idea de la «vulnerabilidad consciente» como condición del liderazgo moderno, de «aceptar que compartir información, escuchar a los equipos y abrir los procesos no debilita a la empresa, sino que la fortalece. Nosotros tenemos una web pública donde figura el nivel de servicio de todos nuestros centros de datos. Es algo bueno, pero también exigente y pone el listón muy alto: lo ve todo el mundo, incluso la competencia».

Y, aun cuando la balanza de resultados juegue un papel importantes, Juan Naya, de ISDIN, apuntó la importancia de cultivar un entorno laboral que favorezca la felicidad y el bienestar: «Es la primera reflexión que planteamos a los recién llegados: cuál es tu propósito, cuál es tu sentido de vida. Porque si las personas no tienen su propio propósito personal será difícil que se sumen al nuestro». Por otra parte, señaló que «reconocer una equivocación es también una forma de liderazgo», subrayando que la confianza no se impone: se gana con el ejemplo.

La mesa cerró con una idea que sobrevoló todo el foro: el líder del futuro no será solo quien inspire, sino quien actúe con verdad. Porque en un mundo que todo lo ve, la coherencia es el único relato que no necesita explicación.

Juan Manuel Cendoya Vicepresidente de Santander España ¿Es difícil ser transparentes siendo un banco con todo lo que ello implica?

La transparencia, como principio universal, es muy positiva y debe existir para que funcione la democracia. Todos debemos responder de lo que hacemos y, cuanto más alta sea tu responsabilidad, más obligado estarás a ajustarte a la letra y al espíritu de la ley. Ahora bien, lo más sagrado -además del foco puesto en el cliente- es el secreto bancario. Ahí nos jugamos todo, una regla básica es la confidencialidad. Dicho esto, hay que ser transparentes con la sociedad, con los equipos, con los sindicatos... Hay que informar y comunicar.

Amaya Echevarría Presidenta de Novartis Años atrás, se acusaba a la industria farmacéutica de poca transparencia. ¿Cómo ha cambiado?

Ampliar

Ha evolucionado muchísimo en este sentido; hay que tener en cuenta que hoy es un sector muy regulado, con controles de eficacia y seguridad en todas las fases del proceso, y eso es muy positivo. Necesitamos la transparencia para generar confianza, para poder colaborar con laboratorios, hospitales, universidades, asociaciones de pacientes… Solos no hacemos nada.

Enrique Polo de Lara VSP y director general de Salesforce Iberia ¿Cuál es, en su opinión, el modelo de liderazgo más útil para su compañía?

Un modelo que inspire confianza. Se lidera con el ejemplo, con políticas de puertas abiertas. Eso implica, claro está, aceptar la discrepancia. Yo acepto que la gente me lleve la contraria; al final, la decisión la tomo yo, pero también soy yo quien asume el error. Eso hace que la gente se alinee. Y es importante desechar la aversión al fracaso para entender el error como una experiencia.

Juan Naya CEO de ISDIN ¿Cómo se puede mantener el ideal de transparencia en estos tiempos de tergiversación en los que abunda la desinformación?

Ampliar

Temas

Líderes con propósito