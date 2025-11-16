Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de uno de los primeros grupos en tomar el tren desde la estación de Zumarraga.

Zumarragarras y urretxuarras rumbo a la marcha contra el cáncer de mama de Katxalin

Las más madrugadoras ya han cogido el tren para formar parte de la marea rosa que este domingo recorrerá las calles de Donostia

Cristina Limia

Cristina Limia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

Los pueblos de Urola Garaia volverán a tener una bonita representación dentro de 'marea rosa' que este domingo reunirá a miles de personas en la marcha a favor de la investigación del cáncer de mama organizada por la asociación Katxalin en las calles de Donostia. La fotografía que ilustra esta crónica corresponde a uno de los grupos más madrugadores en coger el tren rumbo a la capital desde la estación de Zumarraga, al que seguirán otros muchos grupos que viajarán tanto en tren, como en autobús y coches particulares.

La marcha pondrá el broche a las numerosas actividades realizadas por las voluntarias de Katxalin estas semanas atrás en torno al 19 de octubre, 'Día internacional del cáncer de mama', el de mayor visibilidad del año para ellas. Desde estas líneas dan las gracias a los municipios Urola Garaia por el apoyo brindado a la causa un año más.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  5. 5 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  6. 6

    Oyarzabal brilla y acerca a España al Mundial
  7. 7

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  8. 8 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  9. 9

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  10. 10

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zumarragarras y urretxuarras rumbo a la marcha contra el cáncer de mama de Katxalin

Zumarragarras y urretxuarras rumbo a la marcha contra el cáncer de mama de Katxalin