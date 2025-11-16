Zumarragarras y urretxuarras rumbo a la marcha contra el cáncer de mama de Katxalin Las más madrugadoras ya han cogido el tren para formar parte de la marea rosa que este domingo recorrerá las calles de Donostia

Cristina Limia Domingo, 16 de noviembre 2025

Los pueblos de Urola Garaia volverán a tener una bonita representación dentro de 'marea rosa' que este domingo reunirá a miles de personas en la marcha a favor de la investigación del cáncer de mama organizada por la asociación Katxalin en las calles de Donostia. La fotografía que ilustra esta crónica corresponde a uno de los grupos más madrugadores en coger el tren rumbo a la capital desde la estación de Zumarraga, al que seguirán otros muchos grupos que viajarán tanto en tren, como en autobús y coches particulares.

La marcha pondrá el broche a las numerosas actividades realizadas por las voluntarias de Katxalin estas semanas atrás en torno al 19 de octubre, 'Día internacional del cáncer de mama', el de mayor visibilidad del año para ellas. Desde estas líneas dan las gracias a los municipios Urola Garaia por el apoyo brindado a la causa un año más.