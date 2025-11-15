Zumarraga y Urretxu cuentan con 20 donantes de sangre con medalla

Cristina Limia Zumarraga Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16 | Actualizado 21:34h. Comenta Compartir

Una vez al año, la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa saca del anonimato a los numerosos voluntarios y voluntarias que, con sus constantes donaciones, hacen posible que algo tan valioso para la vida como la sangre fluya allí donde es necesaria. Lo hace a través de una ceremonia de entrega de medallas a quienes alcanzan las 25, 40, 50, 75 y 100 donaciones, que este año se celebró en el Ayuntamiento de Beasain con todos los condecorados del Goierri. Desde el grupo de donantes de Urretxu y Zumarraga dan a conocer los nombres de los 20 voluntarios y voluntarias de los dos pueblos que recibieron una medalla en este acto, con el fin de brindarles su particular reconocimiento y darles las gracias por su generosidad y constancia a través de esta crónica.

Dentro del apartado de más de 25 donaciones, fueron distinguidos María José Cortazar, María Rosario Domínguez, Leire Elgarresta, José Ignacio Etxeberria, Aitor Gago, Josune Ormazabal, Óscar Ortiz, Eider Rodríguez y María Isabel Santamaría. En el apartado de 40 donaciones, fueron reconocidas Coro Cantalapiedra y Gemma Serna y en el de 50 donaciones, Manuel Dávila, Mikel García, Jon Luqui, Javier Martín y Asier Mesonero. En lo alto del ranking de donaciones, José Anduaga y José Ramón Prado fueron distinguidos por sus 75 donaciones e Iñigo Lete y Jesús Sanz por nada más y nada menos que sus 100 donaciones.

«Todos ellos contribuyen de manera directa a salvar vidas a diario», ponen en valor desde el grupo de Urretxu y Zumarraga. A nivel de Goierri, se entregaron 84 medallas, de las cuales 63 fueron para hombres y 21 para mujeres. Desde la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa subrayaron que estas cifras no solamente representan un esfuerzo personal, sino también un ejemplo que inspira a la ciudadanía a participar en esta acción vital. Tras la entrega de medallas, los donantes compartieron un almuerzo. La ceremonia sirvió también para recordar la importancia de que haya un relevo generacional y los jóvenes se impliquen en la donación de sangre, especialmente, en un momento en el que las reservas son esenciales para garantizar la atención sanitaria de la región. Cabe recordar que la unidad móvil del banco de sangre de Gipuzkoa acude el último martes de cada mes a la casa de cultura Zelai Arizti.