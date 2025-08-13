Zumarraga ofrece becas de formación para mayores de 23 años

El Ayuntamiento de Zumarraga dispone de una línea de becas de formación no universitaria dirigida a personas mayores de 23 años empadronadas en el ... municipio que se encuentren en situación de desempleo o quieran mejorar su empleabilidad. Estas ayudas, ya en marcha, forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2023-2027 y están orientadas a promover una mayor capacitación profesional, ampliando las oportunidades de acceso al mercado laboral.

Tal como recogen las bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, las becas cubren total o parcialmente el coste de acciones formativas no universitarias iniciadas a partir del 20 de mayo y que finalicen antes del 31 de octubre de 2025.

Pueden optar a esta ayuda las personas mayores de 23 años que estén empadronadas en Zumarraga y registradas en Lanbide como desempleadas o empleadas en situación de mejora de empleo. Esta última categoría incluye contratos temporales, jornadas parciales o sueldos mensuales netos inferiores a 1.200 euros, incluyendo prorrateo de pagas extra. Además, se exige haber completado al menos el 85 % de la formación y superar todas las asignaturas.

El alcalde Mikel Serrano ha valorado positivamente esta línea de subvención como «una muestra más del compromiso del Ayuntamiento con la empleabilidad y la formación continua de la ciudadanía». En palabras del propio alcalde: «Estas becas no solo refuerzan el tejido laboral de Zumarraga, sino que también promueven una sociedad más preparada y cohesionada, donde nadie quede atrás por falta de oportunidades de acceso a la formación».

Entre las acciones formativas subvencionables se incluyen cursos de formación profesional reglada y no reglada (siempre que conduzcan a un certificado de profesionalidad), así como la obtención del carné de conducir tipo B. Quedan excluidas las formaciones centradas en idiomas.

Además, la convocatoria contempla casos excepcionales. Por ejemplo, podrán optar personas menores de 23 años si así lo justifican Lanbide y el área de Promoción Económica, Desarrollo Local e Innovación del Ayuntamiento. También podrán acceder quienes estén cursando formaciones necesarias para obtener certificados de profesionalidad en Atención Sociosanitaria en el domicilio, conforme al Decreto Foral 24/2017.

Tramitación electrónica

Las solicitudes deben formalizarse a través del portal de subvenciones disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Zumarraga. En caso de no disponer de medios digitales, la ciudadanía podrá recibir apoyo en la oficina de atención al público.

Como parte de las mejoras implantadas en los últimos años, la tramitación resulta más sencilla, ya que no es necesario aportar documentos que obren ya en poder de otras administraciones, como el DNI o el certificado de empadronamiento. Esta interoperabilidad agiliza el proceso y evita a las personas solicitantes trámites innecesarios.

Toda la información detallada sobre las condiciones y el procedimiento de solicitud está disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Zumarraga, en el apartado de trámites > subvenciones y ayudas.