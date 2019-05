Zumarraga avala a Serrano con mayoría absoluta Errasti, Iglesias, Maiza, Serrano, Bermejo, Aliste y González celebran la victoria del PSE-EE. / IÑAKI Los socialistas han perdido un edil, EH Bildu ha ganado uno y EAJ-PNV y Elkarrekin se mantienen MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Martes, 28 mayo 2019, 00:22

Zumarraga ha avalado a Mikel Serrano con mayoría absoluta. El PSE-EE, que ha sido con 2.515 votos la primera fuerza en Zumarraga, ha conseguido siete concejales, uno menos, eso sí, que en la anterior legislatura. Los socialistas han perdido 111 sufragios respecto a 2015. No obstante, casi la mitad de los zumarragarras que el domingo se acercaron a las urnas les confiaron su voto, fue el 48,68% exactamente.

«La valoración es muy positiva», afirma el alcalde en funciones. «Analizando los resultados, nos hemos quedado a siete votos de lograr el octavo concejal. Hemos perdido 111 votos y tenemos que analizar qué ha podido pasar. En general la satisfacción es enorme, tanto por los resultados de Zumarraga, como los de Gipuzkoa y Euskadi», continúa.

Serrano afirma que se toma los resultados «con responsabilidad. La gente sigue confiando en el partido socialista y tenemos que estar a la altura. Tenemos que trabajar por los intereses de Zumarraga y de los zumarragarras». De hecho, asegura que «ya me he puesto manos a la obra. Hoy he estado en la Diputación para hablar de la accesibilidad de la zona alta del municipio, un tema por el que me comprometí con los vecinos», decía ayer.

LAS FRASESMikel Serrano PSE-EE «Me lo tomo con responsabilidad, la gente confía en el PSE-EE y hay que estar a la altura» Josu Aztiria EH Bildu «Dentro de cuatro años estaremos más cerca del cambio. Estamos en la senda» Josu Idigoras EAJ-PNV «Ejerceremos la oposición aportando y tendemos la mano al PSOE para que cuente con nosotros» Inés Benítez Elkarrekin Podemos «Estoy muy ilusionada y con muchas ganas de aprender y de currar para la gente»

La segunda fuerza del municipio es EH Bildu. La formación abertzale ha obtenido 1.241 votos, el 24,02% de los emitidos y 267 más que en 2015, cuando consiguió 974. El aumento ha hecho que EH Bildu consiga un concejal más de cara a la nueva legislatura, pasando de dos a tres.

«La verdad es que estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido. Ha sido una gran subida tanto en votos como en porcentaje», sostiene Josu Aztiria. «Ese era precisamente nuestro objetivo, subir en votos y conseguir un concejal más. De hecho, el cuarto ha estado ahí, a falta de unos pocos votos, pero con tres estamos muy contentos», asegura. «Es cierto que Mikel Serrano mantiene la mayoría absoluta, pero ha bajado en votos y dentro de cuatro años estaremos más cerca de que el cambio en Zumarraga sea una realidad. Vamos a trabajar y a seguir en la senda que hemos emprendido, que ya ha comenzado a dar sus frutos».

La tercera fuerza más votada ha sido EAJ-PNV, que mantiene sus dos concejales. Los jeltzales han obtenido 912 votos, el 17,65% de los emitidos y 19 más que en 2015. Josu Idigoras felicita al partido socialista y «esperamos por el bien del pueblo que gestione esa mayoría con criterio», dice. Asimismo, se dirige a «esas personas que confían en la buena gobernanza del PNV en la diputación y en el Gobierno Vasco, para que de aquí en adelante y en próximas elecciones nos den la oportunidad de poder implantar también en Zumarraga ese estilo de gobernar participativo, inclusivo, transparente y eficiente». Asimismo, asegura que «mientras no tengamos los votos suficientes, ejerceremos la oposición aportando y aquí tendemos la mano al PSOE de Mikel Serrano para que cuente con nuestra colaboración para conseguir ese impulso que Zumarraga necesita». Por último, indica que «nos alegramos también que habiendo bajado el PSOE, subiendo EH Bildu y manteniéndose el PNV al alza, cada vez el cambio en Zumarraga esté más cercano».

Elkarrekin-Podemos ha recibido el respaldo de 321 votantes, el 6,21% de quienes el domingo se acercaron a la urnas en Zumarraga. En 2015 Irabazi obtuvo 417 votos. «Nuestro primer objetivo era mantener un concejal y lo hemos logrado», indica Inés Benitez, quien se estrenará en el cargo. «Estoy muy ilusionada y con muchas ganas de aprender y de currar para la gente», afirma.

Para las Juntas Generales la fuerza más votada ha sido PSE-EE (1.800); EAJ-PNV (1.473); EH Bildu (1.156); Elkarrekin Podemos (480); PP 8180). En las europeas también ha ganado PSE-EE (1.702); EAJ-PNV (1.269); EH Bildu (1.060); Podemos IU (559); PP (190); Cs (81); Vox (28); Pacma (28); Junts (13); PCPE (9).