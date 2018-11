El Zelai Arizti proyecta dos películas de la Semana de Terror de Donostia

El Zelai Arizti aretoa proyecta este fin de semana dos películas de la 29ª Semana de cine fantástico y de terror de Donostia. Hoy sábado, a las 20.00 horas, se podrá disfrutar de 'What keeps you alive' y mañana domingo, a las 19.30, 'The dark'. Asimismo, antes de cada película se podrá disfrutar de varios cortos ganadores en la Semana donostiarra.

'What keeps you alive' relata la historia de una pareja que va a celebrar su primer aniversario de boda en una casa aislada en mitad del bosque al borde de un lago. «Es una película de muchos sustos, de golpes de efecto, que te mantiene pegado a la butaca», indican los organizadores. 'The dark' aborda la relación entre una adolescente asesinada y un niño ciego que ha sido secuestrado y torturado. Los organizadores la califican como de «terror elegante».

Quienes se acerquen al cine se encontrarán con una sala decorada al hilo de la temática de terror y en cada sesión se sorteará un bono de cine. El precio de la entrada es de cinco euros y también habrá posibilidad de adquirir una para los dos días por ocho euros.