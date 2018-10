El Zelai Arizti aretoa programa su propia Semana de Cine de Terror Presentación. Josemi Beltrán y Josi Alonso ayer en el Zelai Arizti aretoa. / M.F. El 3 de noviembre proyectará 'What keeps your alive' y el 4, 'The dark'. Antes de cada película se podrá disfrutar de varios cortos ganadores en la Semana de Terror de Donostia MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Martes, 23 octubre 2018, 00:27

El Zelai Arizti aretoa ha programado su propia Semana de cine fantástico y de terror. Se celebrará los días 3 y 4 del próximo mes de noviembre. El sábado 3, a las 20.00 horas, proyectará 'What keeps your alive' y el domingo 4, a las 19.30, 'The dark'. Asimismo, antes de cada película se podrá disfrutar de varios cortos ganadores en la 29 Semana de cine fantástico y de terror que se desarrollará en Donostia del sábado, 27, al 2 de noviembre.

Josemi Beltrán, director de la Semana de Terror de Donostia, se acercó ayer hasta el cine de Zumarraga. «Nos gusta que la Semana de terror se expanda más allá de Donostia, es un esfuerzo añadido que hacemos con gusto», afirmó. Acompañado por Josi Alonso, uno de los responsables del Zelai Arizti, explicó que este será el tercer año que la sala zumarragarra acoja películas del festival de terror. «Es un cine que está muy bien, es una sala estupenda».

Las dos cintas que se proyectarán son «de pre estreno. De hecho, es muy probable que no lleguen a los cines. Este tipo de películas, al ser de cine de terror, es muy complicado que se estrenen comercialmente». Así, «se trata de una ocasión única de verlas en pantalla grande y en versión original subtitulada».

«Un buen 'mal' rato»

Beltrán también indicó que las dos que se podrán ver en el Zelai no son películas «extremas, están más en el suspense. Hemos elegido dos películas para que quien venga disfrute, que pase un buen 'mal' rato, que es lo que se busca con este tipo de cine».

'What keeps you alive' relata la historia de una pareja que va a celebrar su primer aniversario de boda en una casa aislada en mitad del bosque al borde de un lago. «Es una película de muchos sustos, de golpes de efecto, que te mantiene pegado a la butaca».

'The dark' aborda la relación entre una adolescente asesinada y un niño ciego que ha sido secuestrado y torturado. Beltrán la califica como de «terror elegante».

Todavía no se conoce qué cortos se proyectarán antes de cada película ya que serán los ganadores del certamen que se celebre en Donostia.

Josi Alonso indicó que hace dos años las películas de terror citaron a «unos cuarenta espectadores» en el Zelai Arizti. El año pasado ya fueron «unos sesenta, vamos poco a poco». Quienes se acerquen este año se encontrarán con un cine decorado al hilo de la temática de terror y en cada sesión se sorteará un bono de cine. Elprecio de la entrada es de cinco euros y también habrá posibilidad de adquirir una para los dos días por ocho euros.