Xabier Zaldua tratará de batir la marca de Arria II en el reto 'Kataolatza'

El próximo sábado, día 22, a las 19.00 horas, en la plaza de toros de Azpeitia | Tendrá que levantar 25 veces la cúbica de 125 kg, cortar 6 oinbikos y correr 6 km en menos de 75 minutos y 33 segundos

Xabier Zaldua 'Gurrutxazpi' se enfrentará a un nuevo reto el próximo sábado, día 22, a las 19.00 horas en la plaza de toros de Azpeitia. Esta vez el aizkolari zumarragarra tratará de batir la marca de Arria II en el reto 'Kataolatza', que consiste en levantar 25 veces la piedra cúbica de 125 kg, cortar 6 oinbikos (troncos de 72 pulgadas) y correr 6 km. «La prueba se llama así porque fue Kataolatza, un aizkolari de Azpeitia, el primero que la hizo en 1942. Entonces se enfrentó a Korta, que no la terminó. Después se midió con Hondartza, que tampoco la terminó», explica Xabier Zaldua. «Kataolatza empleó sobre 90 minutos en completar la prueba. A posteriori la han realizado Jose Mari Olasagasti, Jose Mari Mendizabal, Nemesio Arregi, Txikia y Arria II. Este último la llevó a cabo en 1984 o 1985 y es quien tiene el mejor tiempo: 75 minutos, 33 segundos», continúa el aizkolari.

Zaldua explica que fue hace dos años cuando se planteó el reto. «Me llamó otro aizkolari para hacer un desafío entre los dos, pero finalmente no salió. Ahora mi intención era hacer una apuesta, pero no había nadie dispuesto. Me parecía un trabajo muy bonito y he decidido hacerlo solo».

Entre las tres disciplinas que plantea 'Kataolatza' la que más «respeto» impone a Gurrutxazpi es «la piedra. En el 'pentatlón' levanté la bola de 100 kg, pero la cúbica es más difícil, exige otra técnica. En las exhibiciones que se hacen en Euskadi son pocos los que andan con la de 125 kg, la de 10 arrobas, y para mí siendo aizkolari tiene más dificultad todavía».

Zaldua explica que «he hecho buenos entrenamientos y alguno malo también. Como no hagas todos los movimientos técnicos bien, la piedra no va para arriba, va para abajo. Además tengo que gastar la menor fuerza posible para luego cortar bien y correr bien».

En cuanto a los troncos, «son de 72 pulgadas, son grandes. Hemos tratado de dar con la mejor madera posible y hemos encontrado un tronco bastante blando». Respecto a la carrera, «mi intención es la de hacer cada kilómetro por debajo de los cuatro minutos y medio».

Xabier Zaldua indica que «si el cuerpo me respeta, creo que no es un récord imbatible. Si arranco bien con la piedra tengo plena seguridad que puedo hacerlo».

Cameo en 'Patria'

Por otro lado, Xabier Zaldua también ha hecho un cameo en la serie 'Patria', basada en la exitosa novela de Fernando Aranburu. «Vinieron a casa a grabar. Primero grabaron el sonido del hacha al cortar y después a mí cortando. Estuvieron dos o tres horas, pero se verá muy poquito».