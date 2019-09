Xabier Zaldua afronta la final del Pentatlón con «ilusión» y «ganas» Eliminatoria. Xabier Zaldua hizo el tercer mejor tiempo. Se disputará hoy sábado, a partir de las 22.00, en la plaza de toros de Azpeitia El zumarragarra tratará de revalidar la txapela frente a otros cuatro aizkolaris y un exremero MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Sábado, 21 septiembre 2019, 09:38

Xabier Zaldua tratará de revalidar la txapela de campeón de Pentatlón Vasco esta noche,a partir de las 22.00 horas, en la plaza de toros de Azpeitia. El zumarragarra, que se enfrentará a otros cuatro aizkolaris y un exremero, afronta el reto con «ilusión y ganas. Es una prueba que me gusta mucho y voy a disfrutar», afirma.

Zaldua fue uno de los seis participantes que superaron la prueba eliminatoria del pasado día 7, en la que participaron doce deportistas. El de Zumarraga hizo el tercer mejor tiempo. Ahora se medirá con el mejor clasificado, el zizurkildarra Joseba Otaegi, el mutrikuarra Aratz Mugerza, el subcampeón en 2018 Luis Txapartegi, Xabier Orbegozo 'Arria V' y al exremero Josean Olaskoaga.

El trabajo a realizar será el siguiente: levantar 25 veces la bola de 100 kilos; arrastrar dos plazas una piedra de 400 kilos, cortar tres troncos de 54 pulgadas, recorrer seis plazas con dos txingas de 50 kilos cada una y correr tres kilómetros por el perímetro de la plaza. Cabe señalar que el año pasado fue el mismo y Xabier Zaldua empleó 36 minutos 27 segundos en completar las cinco disciplinas.

«Para mí lo más difícil es la piedra, la bola de 100 kilos. Es el primer trabajo y lo tengo que coger con calma. No puedo empezar a todo correr y luego no llegar al hacha», explica el aizkolari. «Una vez que pase la piedra, el resto me da menos miedo», añade.

Físicamente «a tope»

Zaldua se encuentra físicamente «bien. En la eliminatoriaestuve bien y desde entonces estoy un puntito por encima. Físicamente creo que voy a tope». De hecho, el zumarragarra se ve con posibilidades de revalidar el título. «Sí, me veo con la txapela, aunque también hay contrarios muy fuertes. Si quedo segundo o tercero también es mucho, ya que los contrarios me merecen todo el respeto».

Respecto a sus rivales en esta competición Zaldua entiende que «todos tienen sus posibilidades». No obstante, destaca entre los cinco a Joseba Otaegi y a Arria V. El primero, que se impuso en la eliminatoria, «además de hacer el mejor tiempo, se le vio muy fuerte y Arria ya sabemos el peligro que tiene, también andará cerca de la txapela», afirma.