Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plataforma, durante una de sus múltiples concentraciones.

Zumarraga

Vuelven las concentraciones delante del Centro de Salud

La plataforma 24/7, con cinco años de andadura y más de cien movilizaciones realizadas, anima a sumarse a ella este miércoles, a las 18.00

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:33

La plataforma 24/7 retoma este miércoles, a las 18.00 horas, sus concentraciones delante del Centro de Salud de Zumarraga tras el paréntesis ... vacacional. El colectivo continuará solicitando la recuperación del servicio de Urgencias las 24 horas los 7 días de la semana. «Como todas las personas de la comarca recordarán, disponíamos de este servicio tan importante hasta la llegada de la pandemia, fue comprensible que durante aquel periodo de emergencia sanitaria se cerraran nuestras Urgencias. Se nos indicó que, pasada la pandemia, se restablecería el servicio, pero desafortunadamente no ha sido así, desde entonces, somos muchas las personas que hemos pedido su recuperación», reseñan. «Gracias a la movilización ciudadana se logró que se volviera a ofrecer el servicio de Urgencias los sábados, domingos y festivos de 9.00 a 21.00, el resto de los días tenemos que desplazarnos hasta el Centro de Salud de Beasain, lo que provoca que muchas personas, ante las dificultades para moverse hasta Beasain, acudan al hospital de Zumarraga, con el consiguiente colapso que ello puede ocasionar. Desde aquí aprovechamos para animar a la ciudadanía a acudir al servicio de Urgencias de los fines de semana cuando así lo precise, un servicio bueno, de calidad e imprescindible», trasladan. «Tal y como llevamos haciendo durante cinco años, en los que hemos realizado más de cien concentraciones, llamamos a todas las personas de nuestra comarca a unirse a nosotros este miércoles. No solamente vemos que nuestras Urgencias siguen cerradas, sino que los servicios básicos de Salud se van deteriorando, cada vez son mayores las listas de espera para una consulta o para que un especialista nos realice una prueba... vamos perdiendo un servicio imprescindible para la ciudadanía como el de la Salud. Ante ello, tenemos que seguir haciendo oír nuestra voz», llaman.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  3. 3 Nilda Chiaraviglio, terapeuta (73 años): «Las parejas que mejor funcionan son aquellas en las que siguen siendo solteros independientes»
  4. 4 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  5. 5

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  6. 6

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  7. 7

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  8. 8

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  9. 9 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  10. 10 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vuelven las concentraciones delante del Centro de Salud

Vuelven las concentraciones delante del Centro de Salud