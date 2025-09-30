Vuelven las concentraciones delante del Centro de Salud

Cristina Limia Zumarraga Martes, 30 de septiembre 2025, 20:33 | Actualizado 20:51h. Comenta Compartir

La plataforma 24/7 retoma este miércoles, a las 18.00 horas, sus concentraciones delante del Centro de Salud de Zumarraga tras el paréntesis ... vacacional. El colectivo continuará solicitando la recuperación del servicio de Urgencias las 24 horas los 7 días de la semana. «Como todas las personas de la comarca recordarán, disponíamos de este servicio tan importante hasta la llegada de la pandemia, fue comprensible que durante aquel periodo de emergencia sanitaria se cerraran nuestras Urgencias. Se nos indicó que, pasada la pandemia, se restablecería el servicio, pero desafortunadamente no ha sido así, desde entonces, somos muchas las personas que hemos pedido su recuperación», reseñan. «Gracias a la movilización ciudadana se logró que se volviera a ofrecer el servicio de Urgencias los sábados, domingos y festivos de 9.00 a 21.00, el resto de los días tenemos que desplazarnos hasta el Centro de Salud de Beasain, lo que provoca que muchas personas, ante las dificultades para moverse hasta Beasain, acudan al hospital de Zumarraga, con el consiguiente colapso que ello puede ocasionar. Desde aquí aprovechamos para animar a la ciudadanía a acudir al servicio de Urgencias de los fines de semana cuando así lo precise, un servicio bueno, de calidad e imprescindible», trasladan. «Tal y como llevamos haciendo durante cinco años, en los que hemos realizado más de cien concentraciones, llamamos a todas las personas de nuestra comarca a unirse a nosotros este miércoles. No solamente vemos que nuestras Urgencias siguen cerradas, sino que los servicios básicos de Salud se van deteriorando, cada vez son mayores las listas de espera para una consulta o para que un especialista nos realice una prueba... vamos perdiendo un servicio imprescindible para la ciudadanía como el de la Salud. Ante ello, tenemos que seguir haciendo oír nuestra voz», llaman.

