A la venta las entradas para la novena edición del festival ZZ Rock

DV Martes, 12 de agosto 2025, 20:11 | Actualizado 20:38h. Comenta Compartir

Ya están a la venta las entradas para la novena edición del ZZ Rock, que se celebrará el próximo 4 de octubre y que ... contará con las actuaciones de Bobbi Relac, Sugramas, Malatestta y John Dealer & The Coconuts. El festival tendrá lugar en el parque Zelai-Arizti a partir de las 18.30 y está organizado, un año más, por la asociación Zarraparra Kolektiboa y Motz Taberna, con el apoyo de Katapulta Tour Gipuzkoa, y los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu.

Las entradas se pueden adquirir a 20 euros en Motz Taberna, de Urretxu, así como por internet, a través de la plataforma Entradium. Los socios del colectivo Zarraparra podrán hacerse con una entrada por 15 euros en Motz Taberna. Según han adelantado los organizadores está será la última edición del festival por lo que animan a los vecinos a participar y disfrutar del completo cartel de este año.

