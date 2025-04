«Valoramos la llegada de Metal 78, pero no las formas y ansia del PSE», señala EH Bildu

Cristina Limia zumarraga. Viernes, 11 de abril 2025, 19:46 Comenta Compartir

«Creemos que hay que actuar con ilusión, pero desde la prudencia», indica EH Bildu de Zumarraga en su primera valoración sobre la implantación de la empresa Metal 78 en la antigua Arcelor, al mismo tiempo que muestra «malestar con la forma de proceder» del PSE. «Otra vez asistimos a una decisión unilateral sobre el futuro industrial de la localidad y la comarca», señala en una nota de prensa.

«Queremos recordar que la no implantación de la incineradora de Plastic Energy fue fruto del esfuerzo colectivo que realizamos en Zumarraga y que si los deseos de Asensio y Serrano se hubieran cumplido, hoy tendríamos una incineradora en el centro del pueblo y Metal 78 se hubiera instalado en Bidasoaldea», comienzan por indicar.

«La nueva empresa de reciclaje Metal 78 ocupará 6.000 de los 94.000 metros cuadrados de la antigua Arcelor propiedad de la Spri, representando el 6% de la superficie», ponen de relieve.

«Pensamos que los triunfalismos previos no son buenos y que lo importante ahora es estabilizar el proyecto»

«Es una spin-off derivada de una patente creada por el centro de investigación Ceit. Deseamos la mejor suerte a la empresa y a sus gestores. Es más, consideramos una suerte que haya elegido Zumarraga y nuestra comarca para su actividad», valoran.

«La tecnología que se dispone a implantar no se ha industrializado a gran escala hasta ahora y conscientes de las dificultades que afrontan las spin-offs en su comercialización, creemos que hay que actuar con ilusión, pero con prudencia», sostienen.

«Pensamos que los triunfalismos previos y excesivos no son buenos. Lo importante ahora es estabilizar la empresa», señalan.

«La ansiedad socialista de dar una buena noticia puede ser 'comprensible' si tenemos en cuenta que, antes, no se ha intentado mantener en la localidad a una empresa de alto nivel como Tellería, se ha sufrido una gran desindustrialización durante los mandatos del PSE y desde 2008, se han perdido el 37% de las empresas industriales del pueblo, un total de 19», enuncian.

«Puede ser 'entendible' la prisa, cuando tenemos de los peores indicadores socio-económicos de Gipuzkoa, se ha decidido cerrar unilateralmente la puerta a una cooperativa de 300 trabajadores como Dikar y se lleva la mochila de fracasar en el intento de implantar una incineradora, llegando a dañar el buen nombre de algunas empresas de la comarca», señalan. «Pero aún así, no hay que jugar con las expectativas de la ciudadanía», emplazan.

«Por otro lado, no es cierto que no haya habido actividad en Arcelor desde 2016, ya que al menos cinco empresas han estado trabajando allí, pero sin licencia de actividad, de modo ilegal, siendo Serrano conocedor de ello», sostienen desde la coalición. «Y decimos sin licencia de actividad porque el ámbito de Arcelor no tenía aprobado el Plan Especial, sin el cual, no es posible poner en marcha actividades económicas», señalan. «Tras su cierre en 2016, el PSE ha necesitado 8 años para aprobar ese Plan Especial tan fundamental», exponen.

«Comienzo de un ecosistema»

«En principio, Metal 78 parece no tener nada que ver con Plastic Energy: ni en tecnología, ni en tamaño, ni en generación de residuos, ni en cantidad de materias primas, ni en impacto ambiental», citan. «A diferencia de Plastic Energy, en Metal 78 sí hay empresas de la zona implicadas», apuntan desde EH Bildu.

«Cabe reparar en que, Metal 78, con su reciclaje de catalizadores de vehículos, junto a la posible planta que tratará residuos siderúrgicos en los terrenos de Arcelor situados en Urretxu, empezarán a formar un ecosistema en este ámbito, las empresas que aquí se reúnen atraerán a empresas parecidas», plantean.

«Por ello, creemos que este tipo de decisiones deben tomarse con una mirada a largo plazo y no con el ansia de obtener beneficios políticos a corto plazo, porque las decisiones actuales van a condicionar el futuro industrial de la comarca y el empleo industrial de nuestra ciudadanía», reseñan.

«Lo que antes era el polo de la economía circular del plástico se ha quedado en el polo de la economía circular. ¿Quién lo ha determinado? Nada de ello se ha abordado en los foros donde se trabajan las líneas estratégicas de la Mancomunidad. Parece más bien una estrategia a la medida de las necesidades de Asensio», opinan.

«Siendo el proyecto tan importante, no acudieron a la presentación oficial ni la diputada general de Gipuzkoa, ni el diputado de Promoción Económica, ni el consejero de Industria del Gobierno Vasco, todos del PNV. EH Bildu hubiera estado presente si hubiera sido invitado», afirman.

«Los concejales de EH Bildu de Zumarraga nos enteramos el pasado domingo por los medios de comunicación de que Metal 78 se instalaría aquí, que el lunes se haría una presentación pública y que la empresa se pondría en marcha a corto plazo», añaden.

«Tres días antes, el jueves, el alcalde nos había comunicado que una empresa estaba interesada en instalarse en Zumarraga y que quería realizar una presentación de su proyecto a los concejales, programada para el citado lunes en el que, sin nosotros saberlo, también se preveía el mencionado acto público. En prensa y programas de radio, la noticia se difundió antes de que los representantes municipales fuéramos informados. Unas maneras de hacer que se perpetúan en Zumarraga», reseñan.

«No ha habido transparencia en el proceso y menos, participación. Sabemos que han existido empresas interesadas, pero ni por parte de la Spri, ni por parte del Ayuntamiento, hemos tenido información detallada», critican.

«Al igual que hicieron con Dikar y Plastic Energy, han privado a la ciudadanía, los agentes de la comarca y el resto de representantes municipales del debate sobre nuestro futuro industrial», reprueban. «Como hasta ahora, desde EH Bildu de Zumarraga seguiremos trabajando con honestidad y responsabilidad por el futuro industrial que el municipio merece», concluyen.