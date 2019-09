«Hemos usado la fotografía para disfrutar con ella y de ella, a nuestra manera» Artistas. Josemari Alemán y Javier Mina, el día de Santa Isabel, en Antigua. Josemari Alemán y Javier Mina inauguran hoy, a las 19.00, la exposición 'Solistas' La muestra se podrá visitar hasta el próximo día 29 en la casa de cultura Zelai Arizti MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Jueves, 19 septiembre 2019, 00:13

Josemari Alemán Amundarain (Urretxu, 1948) y Javier Mina Astiz (Pamplona, 1950) inauguran hoy, a las 19.00 horas, la exposición de fotografía 'Solistas' en la casa de cultura Zelai Arizti.

«Javier y yo nos conocemos desde los primeros ochenta, cuando él era guionista de cómic y yo dibujaba mis propias historias en 'Habekomik'. Los dos pintábamos en esos momentos, pero ambos hemos tenido, antes y después de esos años, diferentes trayectorias creativas. Pero en los últimos tiempos, hemos trabajado juntos en varios proyectos, en total sintonía y autonomía, y nos hemos autocalificado de familiares, en el grado de primos gemelos. Este proyecto conjunto está en esa línea: ambos hemos usado la fotografía para disfrutar con ella y de ella, a nuestra manera. Somos voces solistas cantando la misma canción», explica Alemán.

«Como bien dice mi primo gemelo, somos voces solistas cantando una canción que hunde sus raíces muy atrás, en nuestras respectivas trayectorias, pero también en las ganas de añadirle una nueva, compartida. De hecho, las fotografías de Zumarraga nacen de un paseo realizado en común esta primavera. Íbamos juntos pero cada cual vio lo que tenía que ver, a su manera», añade Mina.

La mirada del paseante

Y es que él ha colgado de las paredes de la sala de exposiciones cinco fotografías de nuestra localidad, además de doce de otros lugares. «Mi proyecto se encuadra en la mirada del paseante. Cuando alguien pasea se ve asaltado por estímulos de distinto orden, pero principalmente visuales: un paisaje, un fragmento de pared, aquella sombra, una bofetada de color, cierta luz... La cámara solo añade memoria».

Alemán, por su parte, muestra «veinticuatro fotos con texto, en tres formatos diferentes, y de temática variada; y otras seis sobre Zumarraga. Son fotografías tratadas digitalmente para dotarlas de las cualidades plásticas y comunicativas que ayuden a construir una historia interesante, sobre la que incluir un texto. Me interesa ese paquete completo que puede ser irónico, desconcertante, chistoso, poético... y no tanto los valores ortodoxos de la fotografía por sí misma».

Josemari Alemán es dibujante e ilustrador. Javier Mina es un artista multidisciplinar, que básicamente es escritor. Ha publicado una docena larga de libros, entre ensayos, biografías y temas históricos. Ambos han optado en esta ocasión por la fotografía. «Mi profesión no ha sido una caja cerrada con llave. Esa caja ha estado siempre abierta y me sería muy complicado explicar todo su contenido. Pero casi siempre el texto y la imagen han estado unidos. En este caso, me apetecía jugar con la imagen fotográfica», explica el primero.

«En mi caso es una disciplina a la que me he acercado de unos años a esta parte y ya he realizado algunas exposiciones. La verdad es que me he dado cuenta de que siempre había mirado con ojos de fotógrafo sin saberlo. La fotografía da sentido al mundo exterior, el de todos los días», añade el segundo.

Zumarragarras

Lo de exponer en Zumarraga también tiene su explicación. «Javier y yo somos zumarragarras a nuestra manera: yo pasé aquí los primeros años de mi vida y él tiene noticias de Zumarraga desde que estudiaba en la universidad. Yo he expuesto varias veces en el pueblo y, ya que últimamente los dos lo visitamos por Santa Isabel y Santa Lucía, ya era hora que él también lo hiciera», explica Alemán.

«Sí, mi corazón estuvo en Zumarraga por aquellos tiempos de estudiante... Gracias a Josemari he vuelto a visitar una localidad que se ha portado muy bien conmigo. Así que me parecía importante devolverle algo por lo mucho que me ha dado. Aunque se trate de unas humildes fotos», añade Mina.

La exposición de fotografía 'Solistas' permanecerá abierta al público hasta el próximo día 29. El horario para visitarla es de 17.30 a 20.30 horas, de lunes a viernes y de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas, sábados y domingos.