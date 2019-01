El Urola salda el derbi con el Ilintxa con un rotundo 5-0

El Urola ha saldado el derbi con el Ilintxa con un rotundo 5-0. El sábado los amarillos estuvieron muy fuertes de principio a fin y obtuvieron su recompensa.

Iker Mujika, 'Lukaku', inauguró el marcador a los cinco minutos de juego y Ander Ruiz marcó el segundo antes del descanso. «Toda la segunda parte fue muy cómoda para nosotros, no sé si ellos tiraron la toalla o qué... Nosotros seguimos presionando bien y jugando con mucha intensidad. Ellos apenas tuvieron ocasiones», recuerda Josu Zubia, entrenador del Urola. Los amarillos marcaron tres goles más con la misma dinámica. «Seguimos presionando arriba, robamos el balón y marcamos al contraataque», indicaZubia. El tercero y el quinto fueron obra de Lukaku y el cuarto, de Julen Erostarbe.

Contra el Ikasberri

El Urola se desplazará esta semana a campo del Ikasberri. Los de Azpeita ocupan el decimoprimer puesto de la tabla, con 20 puntos en su haber. El Urola por su parte va segundo con 35 puntos. «El del sábado al ser un derbi era un partido especial, pero no podemos bajar los brazos si queremos seguir ganando. No hay rival pequeño y no es fácil ganar ningún partido, sobre todo fuera de casa», explica el entrenador. «Si queremos mantenernos ahí arriba lo tenemos que ganar todo y para conseguirlo tenemos que seguir jugando como lo hicimos el sábado», añade.