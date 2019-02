El Urola empató con el Antzuola (1-1) un partido que «hicimos más méritos para ganar» Miércoles, 6 febrero 2019, 00:22

El Urola empató 1-1 en campo del Antzuola un partido que «hicimos más méritos que ellos para ganar», afirma Josu Zubia. El entrenador de los amarillos explica que en la primera parte «estuvimos muy cómodos. Ellos no crearon ninguna ocasión y nosotros tuvimos el partido controlado». De hecho, fue en el primer tiempo cuando los de Zumarraga y Urretxu se adelantaron en el marcador. Fue Iker Mujika 'Lukaku' quien marcó al filo de la media hora de juego. 0-1 al descanso. Tras la reanudación, el partido «siguió parecido, tan solo destacar la jugada desafortunada en la que nos marcaron el gol del empate. No hay mucho más que añadir. Estuvimos más cerca de ganar que ellos. No era un campo fácil, ya que tiene unas dimensiones muy reducidas y hacía un tiempo horroroso, granizo, mucho frío...».

Tras el empate contra el Antzuola, «seguimos igual que la semana pasada», ya que el líder, el Lagun Onak también ha empatado. Los amarillos son segundos.

Contra el Zumaiako

El Urola recibirá esta semana en Argixao al Zumaiako, que ocupa el séptimo puesto de la tabla. «Está haciendo una temporada bastante irregular, pero no va a ser un partido fácil. De hecho, allí perdimos 2-1. Nuestro objetivo va a ser sacar los tres puntos y dejar al tercero lo más atrás posible».