Trini Fox, Moonshakers y The Goverment actúan hoy en el festival Z-Z Rock de la trinchera M.F. ZUMARRAGA. Sábado, 19 octubre 2019, 01:27

Los grupos Trini Fox, Moonshakers y The Goverment actúan hoy sábado, en el festival Z- Z Rock, que se celebrará, a partir de las 20.00 horas, en la trinchera. Los conciertos, organizados por el colectivo Zarraparraz, tienen entrada gratuita.

Trini Fox se formó en 2015, integrado por Suharri, Gilen e Iñaki, tres jóvenes de Azkoitia-Azpeitia. Combinando los sonidos del rock alternativo, stoner-rock y punk-rock, Trini Fox busca su estilo propio sin encerrarse en un único género siguiendo las líneas de grandes formaciones como Kuraia, Dut o Queens of the Stone Age. En el escenario, dos guitarras y una batería, generan una experiencia musical sorprendente, logrando matices únicos.

La bilbaina MoonShakers es una banda de rock, con toques de psicodelia, garaje, surf y punk rock. «Nos gustan las canciones urgentes, potentes y sobre todo directas», dicen sus integrantes: Inge Isasi (voz), Nagore M. Jauregi (guitarra, coros y loops), Marga Alday (bajo y coros) y Alba Granados (batería). Cada una tiene diferentes influencias musicales que van desde Radio Birdman, The Stooges o The Velvet Underground pasando por el soul y las influencias en la voz de Aretha Franklin o Janis Joplin, hasta bandas nacionales como Sumisión City Blues o Sonic Trash.

The Government es un grupo madrileño integrado por Guti, David y Guille. Su música es una mezcla de rock and roll, funk, soul y punk rock. Vienen de las calles de Madrid, pero la energía con la que mezclan soul, garage y rhythm and blues la articulan en inglés. Gastan de una buena dosis de revisionismo de sonidos setenteros y añejos que les lleva a recurrir a una amplia mezcla de posibilidades. Los madrileños componen letras en las que es posible encontrar dosis de compromiso político. Arremeten así contra el neoliberalismo, contra la Iglesia, contra las canciones de amor, aunque no desechan por ello los temas que simplemente invitan al baile.