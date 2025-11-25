La tienda Otxaran entra en la red 'Singular Dendak' Con ella, Zumarraga alcanza 18 establecimientos distinguidos con este sello, cuyo acto de entrega se celebró este pasado lunes en el Ayuntamiento de Ordizia

Cristina Limia Martes, 25 de noviembre 2025, 09:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ordizia fue ayer, lunes, el escenario de una nueva entrega del distintivo 'Singular Dendak' a los comercios que dan vida a calles y barrios en todos los rincones de Gipuzkoa, entre ellos, Otxaran de Zumarraga. «Con este reconocimiento, Zumarraga alcanza 18 establecimientos distinguidos con el sello 'Singular Dendak', consolidándose como uno de los municipios referentes en comercio singular y de calidad en Gipuzkoa», destacan desde el Ayuntamiento. «El distintivo 'Singular Dendak' reconoce a aquellos comercios que destacan por su trato personalizado, asesoramiento experto, autenticidad, cultura del detalle, confianza y profesionalidad, generando una experiencia de compra única y cercana. Otxaran se suma a este grupo de comercios que, además del servicio y la calidad, aportan identidad, diferenciación y vida urbana al municipio», indican sobre la tienda, ubicada en la calle Soraluce.

El evento, organizado por la Federación Mercantil de Gipuzkoa, contó con la participación de representantes institucionales del comercio y la promoción económica de Gipuzkoa, distintos agentes del sector y alcaldes, entre ellos, Mikel Serrano.

Desde el consistorio recuerdan que, en Zumarraga, el proyecto 'Singular Dendak' inició su trayectoria en 2016, mediante un convenio entre la Federación Mercantil de Gipuzkoa y el Ayuntamiento. «Desde entonces, se ha impulsado un modelo comercial basado en la profesionalización, la diferenciación, la cercanía y la sostenibilidad, promoviendo un comercio local competitivo y de alto valor añadido», enuncian,

«Desde el Ayuntamiento continuaremos promoviendo iniciativas que favorezcan la diferenciación, profesionalización y transformación del comercio local, reforzando su papel como elemento clave del tejido económico, social y cultural del municipio. En esa dirección, el sello 'Singular Dendak' no solo visibiliza la singularidad de los establecimientos, sino que impulsa su modernización, competitividad y proyección dentro del comercio guipuzcoano. Gracias a la colaboración entre la Federación Mercantil de Gipuzkoa, la Diputación Foral y los ayuntamientos, el distintivo se ha convertido en una herramienta estratégica para fomentar un comercio más humano, sostenible y cercano», destacan.