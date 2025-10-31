El teatro 'Amak' y el monólogo de J.J. Vaquero y Alex Rabanal este mes, en Zelai Arizti

Cristina Limia Zumarraga Viernes, 31 de octubre 2025, 20:22 | Actualizado 20:32h. Comenta Compartir

Noviembre trae dos nuevas funciones al cine Zelai Arizti. El día 7 habrá oportunidad de disfrutar de la obra de teatro en euskera 'Amak' ... de Txalo Produkzioak dentro de la programación de artes escénicas organizada conjuntamente entre los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu. La cita será a las 20.15 horas y aquellos que no tengan el bono de teatro anual, podrán adquirir la entrada al precio de 10 euros en la taquilla de Zelai Arizti (en horario de cine), en la pantalla digital situada en el exterior del propio cine o a través de la página web https://zelaiarizti.sacatuentrada.es/. Para quienes posean la Gazte Txartela, su coste será de 7 euros. También habrá 'hora joven' para los menores de 30 años, quienes, en caso de quedar entradas disponibles, media hora antes de la función podrán adquirirlas por 5 euros.

Por otro lado, el día 21 llegará el monologo de J.J. Vaquero y Alex Rabanal, a las 20.15 horas. En este caso, las entradas se encuentran disponibles en el enlace https://entradium.com/events/monologoak-jj-vaquero-y-alex-rabanal

