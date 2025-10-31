Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumarraga

El teatro 'Amak' y el monólogo de J.J. Vaquero y Alex Rabanal este mes, en Zelai Arizti

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:22

Noviembre trae dos nuevas funciones al cine Zelai Arizti. El día 7 habrá oportunidad de disfrutar de la obra de teatro en euskera 'Amak' ... de Txalo Produkzioak dentro de la programación de artes escénicas organizada conjuntamente entre los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu. La cita será a las 20.15 horas y aquellos que no tengan el bono de teatro anual, podrán adquirir la entrada al precio de 10 euros en la taquilla de Zelai Arizti (en horario de cine), en la pantalla digital situada en el exterior del propio cine o a través de la página web https://zelaiarizti.sacatuentrada.es/. Para quienes posean la Gazte Txartela, su coste será de 7 euros. También habrá 'hora joven' para los menores de 30 años, quienes, en caso de quedar entradas disponibles, media hora antes de la función podrán adquirirlas por 5 euros.

