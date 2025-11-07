La sociedad Oleta inicia hoy unas completas fiestas de San Martín en Agiña

C. L. zumarraga. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Las celebraciones del 50 aniversario de la sociedad Oleta se redondearán a partir de hoy con unas espléndidas fiestas de San Martín en Agiña. Este sábado habrá juegos infantiles a las 17.00 (con toca incluida), chocolatada para los niños a las 18.30, cena en la sociedad Oleta a las 20.30 y DJ a las 23.00. El domingo habrá partidos de pelota a las 10.00, romería con ZU Dantzaz a las 12.00, posterior hamaiketako en Oleta, la competición de los aizkolaris Xabier Zaldua y Joanes Izaguirre contra Jon Zaldua y Aritz Goenaga, una comida vecinal a las 14.00 con bertsolaris y trikitilaris, seguida de torneos de mus y puntto y juegos de mesa con Jolasenea a las 17.00. El martes, las fiestas terminarán con una misa a las 12.00, seguida del reparto de pintxos para los jubilados y una comida popular dedicada a ellos a las 14.30.