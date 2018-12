Seis cuentos que «invitan a hacer un viaje sensorial» Escritor. Jon Cadierno con un ejemplar de 'Desierto florido' entre sus manos . Jon Cadierno presentará el viernes su segundo libro, 'Desierto florido', en la casa de cultura MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Martes, 18 diciembre 2018, 00:27

Jon Cadierno presentará este viernes, día 21, a las 18.00, el libro 'Desierto florido' en la casa de cultura Zelai Arizti. El segundo trabajo litarario del zumarragarra es «una colección de cuentos que invita a hacer un viaje sensorial y emocional a través de una multitud de experiencias y aprendizajes de vida que cualquier ser humano puede experimentar. Son relatos muy descriptivos y estéticos, con los que intento que el lector sienta física y mentalmente las mismas sensaciones que yo mientras los iba escribiendo. También diría que son cuentos muy geográficos, porque aunque nunca doy nombres de lugares, me he dado cuenta de que el paisaje siempre está muy presente. Puede ser un bonito ejercicio intentar adivinar dónde se sitúa cada historia...», explica.

Han pasado ocho años desde que viera la luz su anterior trabajo 'Minutus Creatio'. «Llevaba mucho tiempo queriendo publicar una nueva colección de cuentos, pero fue difícil hacerlo mientras estudiaba la carrera y el máster. Aún así, siempre encontré algún hueco para escribir y, después de varios años conseguí reunir varios cuentos que me convencían y escogí los seis que dieron forma a 'Desierto Florido'», continúa.

Los relatos que conforman el libro «a simple vista, no guardan relación entre sí. Si se leen siguiendo el orden que propongo es posible percibir un hilo conductor bastante sutil, pero que está ahí. Los temas que abordo están muy ligados a unas inquietudes y a una evolución personal que he experimentado durante este último tiempo, y ello implica hablar de un amplio espectro de temas, desde la supervivencia de la humanidad en un escenario de cambio global, hasta la toma de decisiones importantes, tentaciones, desengaños y la intensidad del amor sincero».

La temática del segundo libro de Cadierno poco tiene que ver con la del primero. «Soy consciente de que los relatos son un espejo del alma y no tengo reparos en mostrar cómo me siento. Teniendo en cuenta que ha sido una década de muchos cambios a nivel personal, los libros no guardan similitud en cuanto a temática. Creo que el estilo esta ahí, quizás más definido que antes, pero las inquietudes y las vivencias son muy distintas, muy nuevas», indica.

Más que un libro

Además de ser un libro, 'Desierto Florido' es un proyecto artístico que tiene una faceta audiovisual en desarrollo. «Hay una página de Instagram (@desiertofloridolibro) donde se invita a cualquier persona a subir sus interpretaciones de las historias en forma de ilustración, animación, pintura, fotografía o video. Ya hay unas cuantas y la idea me está gustando mucho».

Jon Cadierno es geógrafo de profesión, «ahora mismo me dedico a la adaptación al cambio climático», pero lleva escribiendo «desde los 14 años. Creo que tiene que ver con saber que puedo transformar en palabras las sensaciones que voy experimentado o las historias que cruzan mi cabeza, aunque para ello dé miles de vueltas», afirma.

Detrás de 'Desierto florido' no hay editorial alguna. «Es una edición propia, no quise esperar a que alguna editorial lo aceptara porque lo veía muy difícil. El proceso de creación ha sido precioso, una de las mejores cosas que me han pasado este año, porque he contado con la ayuda de mi novio y de dos amigas, todas ellas personas con mucho talento, para el diseño de la portada y el marcapáginas, así como para la edición y la maquetación del libro».

De momento, han visto la luz 150 ejemplares que se podrán adquirir en la presentación del viernes, en la Feria de arte y artesanía del domingo 23 o «escribiéndome directamente por las redes sociales. Intentaré que estén a la venta en algunas librerías de Zumarraga pronto», adelanta.