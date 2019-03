Una secuoya americana de más de ciento cincuenta años Secuoya. El ejemplar se puede apreciar en los jardines Clara Larrañaga. / M.F. M.F. ZUMARRAGA Viernes, 15 marzo 2019, 00:09

Si hablamos de los árboles de Zumarraga se puede decir que hay uno que destaca sobre el resto, la secuoya del Ayuntamiento. Aunque no hay datos oficiales, dado que es «un árbol que un particular plantó en su jardín», se estima que tiene «más de 150 años», indica Antonio Prada. El técnico del archivo municipal sabe de lo que habla. «A mediados del siglo XIX, una vez realizado el trazado ferroviario, se ve la necesidad de hacer el ensanche de Zumarraga, la zona que va desde el actual Kalebarren hasta la propia estación. El Ayuntamiento, que estaba en la plaza Navarra, se había quedado pequeño y deciden comprar los terreros para edificar el actual y la plaza». Estos terrenos son propiedad de los hermanos José Antonio e Ignacio María Alberdi, que los venden y mientras se construye el nuevo ayuntamiento, cuyas obras arrancan en 1866, se hacen sus propias casas, una a cada lado del Consistorio: la del Batzoki y la casa Itarte. Toda la zona ajardinada actual, conocida como Clara Larrañaga, pertenecía a «la casa de José Antonio Alberdi, actualmente la del Batzoki y antes conocida como casa Uzkanga». Se cree que fue José Antonio quien plantó la secuoya. Él y su hermano habían vuelto de América donde habían hecho fortuna y «era costumbre que los indianos plantasen a su vuelta una palmera o una secuoya en el jardín de su casa», apunta Prada. No fue hasta los años ochenta del sigloXX cuando el jardín pasó a ser propiedad municipal. Actualmente, se encarga de él la empresa Ikerlora, igual que del resto de zonas verdes del municipio, aunque para la secuoya también se ha solicitado en alguna ocasión los servicios de la Diputación, no en vano es un ejemplar protegido.