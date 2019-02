LA SALLE LEGAZPI IKASTETXEA CELEBRA EL DÍA DE LA PAZ Jueves, 7 febrero 2019, 00:17

La Salle Legazpi ikastetxea celebró ayer el Día de la Paz. El acto, suspendido la semana pasada por las inclemencias meteorológicas, arrancó con la lectura de un manifiesto. Asimismo, los alumnos interpretaron el tema del tricentenario de La Salle 'One heart, one commitment, one life'.