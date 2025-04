Las retribuciones a los cargos municipales y Metal 78, foco de debate en el Pleno

Cristina Limia Miércoles, 30 de abril 2025, 16:18 Comenta Compartir

El debate volvió a prenderse en dos puntos del orden del día del Pleno celebrado el martes en Zumarraga. Uno de ellos fue la aprobación de una readecuación del régimen retributivo de los miembros de la Corporación Municipal que son presidentes de las comisiones informativas. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se encuentra realizando una auditoría al Ayuntamiento, en el marco de la cual, ha indicado al consistorio que es necesario readecuar la asignación que se aprobó a comienzos de esta legislatura, en el Pleno de organización del 18 de julio de 2023 en esta materia. En aquel entonces, se determinó que los presidentes de las comisiones informativas tendrían una asignación fija al mes de 120 euros. La readecuación planteada por el Tribunal consiste en eliminar esa retribución y establecer una asignación a dichos presidentes en concepto de 'asistencia' a sus comisiones informativas, que, en este caso, será de 130 euros. No contando agosto, mes en el que no hay comisiones y por tanto, no se cobrará por asistencia, el importe retributivo anual será el mismo para los presidentes.

Esta readecuación se aprobó con el voto a favor del PSE, la abstención del PNV y el voto en contra de EH Bildu. El posicionamiento de estos dos últimos grupos fue en sintonía con los planteamientos que realizaron en el Pleno de organización de inicio de legislatura en materia de retribuciones.

Llegada de Metal 78

En el último punto del orden del día, el alcalde dio cuenta de la implantación de la empresa Metal 78 en las instalaciones de la antigua Arcelor y calificó de «falacias e informaciones inciertas» las últimas declaraciones realizadas por EH Bildu al respecto, abriéndose con ello otro tenso debate.