La quintada de 1983 que acabará con boda en Zumarraga

Cristina Limia Zumarraga Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Se dice que de una boda sale otra boda, pero en este caso fue una quintada la que dio lugar a una pedida de mano de película. Hubo numerosas quintadas el pasado sábado en Zumarraga y Urretxu, ocho en total, siendo la de los nacidos y nacidas en 1983 la protagonista de esta historia, donde Alberto Merino, anillo en mano y al son de la canción 'Perfect' de Ed Sheeran, sorprendió a Patricia López arrodillándose ante ella para pedirle matrimonio en plena sobremesa de la comida que se encontraban celebrando en el restaurante Navarro de Urretxu. Los restantes 31 quintos y quintas que asistían a la comida se convirtieron en testigos por sorpresa de este gran momento.

Alberto y Patricia se conocen desde los 13 años, cuando coincidieron cursando segundo de la ESO en el colegio La Salle de Zumarraga. Fueron de la misma cuadrilla, hasta que a los 20 años, dejaron de verse tan a menudo, ya que cada miembro de la cuadrilla fue haciendo su vida. «Éramos buenos amigos y había un feeling especial entre nosotros, pero cada uno tenía su pareja en aquel momento y nunca pasó nada entre nosotros», relatan.

Fue en la quintada del año pasado, celebrada también en el mes de noviembre, cuando se reencontraron y la química fue más allá de la amistad entre ellos. Los dos sin pareja, comenzaron una relación. En mayo dieron el paso de empezar a vivir juntos en Zumarraga y coincidiendo con el primer aniversario como novios, Alberto se arrancó a pedir matrimonio a Patricia. «Tenía muy claro que quería pedirle que se casara conmigo y pensé que sería especial hacerlo en la quintada, ya que fue donde empezamos nuestra historia hace un año. No puedo negar que me puse bastante nervioso cuando llegó el momento, pero mereció la pena», cuenta Alberto. «Me emocioné muchísimo», describe Patricia. «Me pareció súper bonito lo que hizo y le dije que sí sin pensármelo dos veces, por supuesto que quería casarme con él», afirma. Hubo amigos y antiguos compañeros de clase de la pareja que se emocionaron e incluso soltaron alguna que otra lágrima ante la escena que estaban presenciando, y durante la noche del sábado Patricia y Alberto fueron felicitados prácticamente por todas las quintadas que se encontraban de fiesta. «Fue un día inolvidable», señalan, agradecidos con todas las muestras de cariño y felicitaciones recibidas.

