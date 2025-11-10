Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ofrenda floral realizada en el monolito dedicado a las víctimas, a las doce del mediodía de este lunes. LIMIA

Zumarraga

«Quince años para recordar y sobre todo, para no olvidar lo ocurrido»

Como cada 10 de noviembre desde 2010, el Ayuntamiento celebró este lunes el 'Día de la Memoria' junto a los familiares de las víctimas

Cristina Limia

Zumarraga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

Como cada 10 de noviembre, el Ayuntamiento celebró este lunes el 'Día de la Memoria' con una ofrenda floral y un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del terrorismo en Zumarraga al pie del monolito dedicado a ellas en el jardín trasero del consistorio. El acto tuvo lugar a las doce del mediodía, con la participación de miembros de la Corporación Municipal y familiares de las víctimas. «El 10 de noviembre es un día señalado en Euskadi y, también en Zumarraga, el único de todo el año en el que históricamente no se ha cometido ningún asesinato. Nuestro pueblo tiene una carga importante y una gran deuda con las familias de las víctimas, que a su vez, son víctimas que han sufrido y siguen sufriendo la falta de ese ser querido, pero que desde el primer momento nos han dado una lección de vida, con su entereza y su paciencia, para poder continuar avanzando como sociedad», trasladó el alcalde, Mikel Serrano, durante el acto. «En Zumarraga han sido víctimas del terrorismo José María Pérez, asesinado por ETA en la estación de Zumarraga en 1979, Ramón Ledo, asesinado en Bergara en 1980, Isidro Echaniz, fallecido en una emboscada en Ataun en 1988, Iñaki Mendiluce, asesinado en Itsasondo en 1995, y Manuel Indiano, concejal en el Ayuntamiento de Zumarraga asesinado por ETA en el año 2000», recordó. «Llevamos rindiendo este homenaje a ellos y a todas las víctimas en general desde 2010. Quince años para recordar y sobre todo, para no olvidar lo ocurrido en Euskaldi y, también en Zumarraga, Para que no vuelva a pasar. Para brindar el reconocimiento, justicia y reparación que jamás alcanzaremos a dar lo suficientemente a las familias. Y seguiremos haciéndolo, como parte de las actividades institucionales de Zumarraga, dentro del compromiso institucional de este Ayuntamiento», señaló el primer edil.

