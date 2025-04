«Queremos contribuir ante esta situación, haciendo lo que sabemos»

MARISOL FERNÁNDEZ zumarraga. Jueves, 2 de abril 2020, 00:08 | Actualizado 08:53h. Comenta Compartir

Una máquina de coser y ganas de hacerlo. Es lo que hay que tener para formar parte del grupo Yocosomascarillas Urola Garaia que se ha formado precisamente para elaborar estas piezas tan codiciadas estos días. El mismo está actualmente integrado por catorce personas de Zumarraga, Urretxu y Legazpi que lo único que buscan es «contribuir ante esta situación en la que estamos todos, haciendo lo que sabemos».

El grupo surgió «ante la falta de material homologado en la que nos encontramos y viendo iniciativas similares en lugares como Bergara. Nos hemos ido poniendo en contacto a través de las redes sociales», explican.

Se trata de un grupo heterogéneo integrado por «algunas personas que se han dedicado a coser toda la vida y otras que símplemente tenemos una máquina y cosemos de vez en cuando». En lo que a edades se refiere sucede lo mismo, «hay gente joven, mayor y muy mayor». Entre los catorce integrantes actuales, hay trece mujeres y un hombre.

El grupo está haciendo mascarillas de tela, de algodón. «Sabemos que hay un poco de polémica con este tema, sobre si las mascarillas sirven o no. Evidentemente no sirven para proteger a un profesional sanitario, que necesitará material homologado, pero sí puede sacar de un apuro a dependientes de establecimientos o a profesionales que tienen que seguir trabajando. Es el caso de algunos gremios que tienen que solucionar averías, etcétera y no tienen ningún tipo de material de protección».

Quienes están cosiendo estas mascarillas lo hacen siguiendo un mismo patrón. «Son unas mascarillas cuadradas a las que se les puede añadir un filtro, bien sea de cafetera, un plástico, etcétera. Al ser de tela, se pueden lavar con lejía, soportan las altas temperaturas...».

Para elaborarlas están utilizando «telas que teníamos en casa. Lo más difícil ha sido encontrar las gomas, pero nos las estamos arreglando. Nos va llegando material de conocidos, vecinos... y aprovechando las salidas para ir a trabajar o a las compras, nos lo vamos repartiendo».

El grupo comenzó a coser las mascarillas «la semana pasada». Desde entonces han hecho «unas 120. Ya hemos repartido 56 y tenemos otras 43 listas para hacerlo». El grupo está abierto a todas las personas que quieran colaborar. «Cada una podrá aportar lo que quiera. No hay que coser un número determinado ni nada parecido. Cada persona cose las que puede».

Asimismo, quienes entren a formar parte del grupo podrán ponerse al día con el método de costura mediante vídeos. «Tampoco hay que seguir estrictamente el modelo, hay gente que sabe coser muchísimo y puede variarlo. Hemos elegido el modelo cuadrado porque es sencillo».

Quien quiera sumarse al grupo puede contactar con ellos a través de Facebook. «También lo pueden hacer quienes necesiten alguna mascarilla», indican. Cabe señalar que no están a la venta. «Nos están preguntando por el precio, pero no las vendemos. Es algo totalmente altruista, no buscamos beneficio económico. Solo queremos colaborar». Además de no buscar beneficio tampoco quieren protagonismo. De hecho, han preferido quedar en el anonimato.