Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zumarraga

El PSE-EE insta a EH Bildu «a hacer política útil trabajando, no denunciando al aire»

«Hace oposición desde la calle, no en el espacio que los votos de los zumarragarras le otorgaron en el Ayuntamiento», indica la agrupación socialista

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01

Comenta

El PSE-EE de Zumarraga insta a EH Bildu a «hacer política útil trabajando, no denunciando al aire». En una nota de prensa, los ... socialistas señalan que «en las declaraciones realizadas durante los últimos tiempos, EH Bildu mantiene su habitual tono populista, buscando proyectar su, tan recurrente, imagen de caos y mala gestión del actual equipo de Gobierno». Desde el PSE-EE indican que «en política, las medias verdades y la desinformación son conductas tristemente normalizadas, pero, que lo verdaderamente preocupante no es lo que dice EH Bildu, sino lo que no hace».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  5. 5 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  6. 6 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PSE-EE insta a EH Bildu «a hacer política útil trabajando, no denunciando al aire»