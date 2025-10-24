El PSE-EE insta a EH Bildu «a hacer política útil trabajando, no denunciando al aire»

El PSE-EE de Zumarraga insta a EH Bildu a «hacer política útil trabajando, no denunciando al aire». En una nota de prensa, los ... socialistas señalan que «en las declaraciones realizadas durante los últimos tiempos, EH Bildu mantiene su habitual tono populista, buscando proyectar su, tan recurrente, imagen de caos y mala gestión del actual equipo de Gobierno». Desde el PSE-EE indican que «en política, las medias verdades y la desinformación son conductas tristemente normalizadas, pero, que lo verdaderamente preocupante no es lo que dice EH Bildu, sino lo que no hace».

«EH Bildu ha optado por ejercer su oposición desde la calle y los medios, renunciando al lugar donde verdaderamente se construye el futuro de Zumarraga y en el que la puerta está abierta para todos los vecinos y vecinas: el Ayuntamiento. El espacio que los votos de los zumarragarras le otorgaron debería ser el centro del debate, la propuesta y la fiscalización», consideran desde la agrupación socialista.

«Sin embargo, han convertido la calle en su único escenario político, vaciando de contenido el Pleno municipal y debilitando la legitimidad de la institución que representa la voluntad de todos. Una oposición ausente en el Ayuntamiento no es una oposición útil, ni honesta, ni trabajadora», exponen desde el PSE-EE.

Los socialistas señalan que «Zumarraga se merece una oposición que esté donde tiene que estar»

«Su discurso responde al manual más básico de propaganda: mensajes cortos, emocionales y repetitivos. Cambian el tema, el agua, las basuras, la economía municipal... pero no la estrategia: anunciar el desastre, insinuar ilegalidades y nunca, jamás, dar el paso de presentar pruebas. ¿Buscan esclarecer hechos o simplemente juicios mediáticos?», cuestionan.

«Instalado en el mañana»

«EH Bildu vive permanentemente instalado en el mañana, tan pendiente de lo que ocurrirá dentro de dos años, que ha olvidado sus obligaciones de hoy. Esa actitud no solo es desleal con el resto de los grupos municipales, a los que priva de un debate real y en igualdad de condiciones, sino también con los propios vecinos y vecinas de Zumarraga», indican.

«En lugar de aportar, EH Bildu prefiere denunciar al aire y anticipar catástrofes que nunca llegan. Vende la piel del oso antes de cazarlo y constantemente avisa de la llegada del lobo, aunque aquí, conviene recordarlo, no hay lobos, sino dos grupos políticos que trabajan cada día por el bien común», señalan.

«Debemos celebrar, además, que venció la máxima representación de la democracia, esto es, el acuerdo y consenso con el diferente. Así, constituimos un gobierno que en conjunto fue respaldado por 2.615 votos frente a los 1.577 votos de EH Bildu. Y concretamente, el PSE-EE en Zumarraga fue la lista más votada de la comarca, con un 42,05% de los votos emitidos de su municipio», reseñan.

«Zumarraga se merece más, estamos de acuerdo. Se merece una oposición que esté donde tiene que estar: en el Ayuntamiento, trabajando por el presente, no en el futuro que solo pertenece a los vecinos y vecinas», emplazan. «Desde el PSE-EE continuaremos manteniendo las puertas abiertas, tendiendo puentes al trabajo de hoy. Fieles a nuestra máxima de hacer lo que decimos, y decir lo que hacemos», terminan indicando en su comunicado.