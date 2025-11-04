'Prevenir el suicidio para promover la vida', charla para padres y madres

Será precisa la inscripción de un mínimo de 10 personas para que la charla se realice en Zelai Arizti.

Cristina Limia Zumarraga Martes, 4 de noviembre 2025, 20:31 | Actualizado 20:40h. Comenta Compartir

En una época en la que los suicidios entre niños y adolescentes ocupan tristemente la actualidad, el programa 'Treba Gurasoak' promovido por la Diputación ... con la colaboración de los ayuntamientos de Gipuzkoa trae a Zumarraga la charla 'Prevenir el suicidio para promover la vida' dirigida a padres y madres. Tendrá lugar el próximo 17 de noviembre, lunes, a las 17.30 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti. «'Treba Gurasoak' es una iniciativa de formación gratuita puesta a disposición de los padres y madres del territorio por el departamento de Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en colaboración con los servicios de promoción de la infancia, adolescencia y juventud de los ayuntamientos. El programa, mediante la capacitación de los progenitores en habilidades educativas, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los niños y adolescentes», indican desde el consistorio.

Newsletter «En la charla del 17 de noviembre se ofrecerá a los padres y madres información profesional sobre los datos y mitos que rodean al suicidio, los factores de riesgo, los factores de protección, los factores causantes para clarificar las señales de alarma y los conceptos relacionados con las autolesiones, así como los recursos de apoyo asociados, como pilares fundamentales para el buen desarrollo de las familias menores», dan cuenta. Para participar en esta charla, abierta a toda la ciudadanía de la comarca, es necesario realizar la inscripción previa, habiéndose fijado un mínimo de 10 personas para que la actividad salga adelante. Los interesados en participar deberán rellenar el formulario que se encuentra disponible en la página web y las redes sociales del Ayuntamiento de Zumarraga o enviar un correo con sus datos personales (nombre, apellidos y teléfono) a la dirección gazteria@zumarraga.eus. Quienes quieran saber más sobre el programa 'Treba Gurasoak' pueden entrar en la página www.gipuzkoa.eus/eu/web/gazteria/treba/gurasoak.

