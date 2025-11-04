Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Será precisa la inscripción de un mínimo de 10 personas para que la charla se realice en Zelai Arizti. LIMIA

Zumarraga

'Prevenir el suicidio para promover la vida', charla para padres y madres

Tendrá lugar el día 17, dentro del programa 'Treba Gurasoak' promovido por la Diputación y el Ayuntamiento

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

En una época en la que los suicidios entre niños y adolescentes ocupan tristemente la actualidad, el programa 'Treba Gurasoak' promovido por la Diputación ... con la colaboración de los ayuntamientos de Gipuzkoa trae a Zumarraga la charla 'Prevenir el suicidio para promover la vida' dirigida a padres y madres. Tendrá lugar el próximo 17 de noviembre, lunes, a las 17.30 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti. «'Treba Gurasoak' es una iniciativa de formación gratuita puesta a disposición de los padres y madres del territorio por el departamento de Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en colaboración con los servicios de promoción de la infancia, adolescencia y juventud de los ayuntamientos. El programa, mediante la capacitación de los progenitores en habilidades educativas, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los niños y adolescentes», indican desde el consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  5. 5 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  6. 6 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  7. 7 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Prevenir el suicidio para promover la vida', charla para padres y madres

&#039;Prevenir el suicidio para promover la vida&#039;, charla para padres y madres