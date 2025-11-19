Preparados para bailarlo todo este sábado, en la pista de Zelai Arizti

Cristina Limia Zumarraga Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

Desde los tres tenores del baile retro como son el vals, el tango y el pasodoble, hasta una seductora amalgama de bailes latinos como la salsa, la bachata y el chachachá, marcarán el paso de la tarde del sábado en el cine Zelai Arizti. El 33º Campeonato Autonómico reunirá a los reyes de estos bailes, a partir de las 17.00 horas, en la pista de Zumarraga. Serán 35 parejas en total, procedentes de todo el estado, con edades desde los 7 hasta los 70 y muchos años. Los mejores se clasificarán para el campeonato de Europa, que se disputará el próximo mes de abril, en Córdoba.

Zumarraga tendrá a un competidor sobre el escenario. El joven Aritz Fernández concursará en las modalidades de salsa y bachata, dentro de la franja de edad de 30 a 50 años. Como es habitual, tendrá como compañera a la azpeitiarra Uxoa Ibarreta, formando una sensacional pareja que ya sabe lo que es ganar este campeonato de Euskadi en varias ocasiones. El año pasado, sin ir más lejos, se proclamaron vencedores del mismo bailando bachata y quedaron terceros en salsa. Ambos pertenecen a la escuela Dantzaki, desde la que animan al público a acercarse a disfrutar de este espectáculo de baile, que promete nivel y gran ambiente.

Entradas disponibles

El público de a pie podrá asistir al evento de baile mediante las entradas, con carácter gratuito pero numeradas para controlar el aforo, que durante estos días pueden adquirirse en la taquilla del cine Zelai Arizti o a través de la máquina digital situada en su exterior.

