Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uxoa Ibarreta y Aritz Fernández competirán bailando salsa y bachata.

Zumarraga

Preparados para bailarlo todo este sábado, en la pista de Zelai Arizti

Bailes retro y latinos. Zumarraga vuelve a ser la elegida para celebrar el Campeonato Autonómico, con la participación de 35 parejas, entre ellas, el local Aritz Fernández

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Desde los tres tenores del baile retro como son el vals, el tango y el pasodoble, hasta una seductora amalgama de bailes latinos como la salsa, la bachata y el chachachá, marcarán el paso de la tarde del sábado en el cine Zelai Arizti. El 33º Campeonato Autonómico reunirá a los reyes de estos bailes, a partir de las 17.00 horas, en la pista de Zumarraga. Serán 35 parejas en total, procedentes de todo el estado, con edades desde los 7 hasta los 70 y muchos años. Los mejores se clasificarán para el campeonato de Europa, que se disputará el próximo mes de abril, en Córdoba.

Zumarraga tendrá a un competidor sobre el escenario. El joven Aritz Fernández concursará en las modalidades de salsa y bachata, dentro de la franja de edad de 30 a 50 años. Como es habitual, tendrá como compañera a la azpeitiarra Uxoa Ibarreta, formando una sensacional pareja que ya sabe lo que es ganar este campeonato de Euskadi en varias ocasiones. El año pasado, sin ir más lejos, se proclamaron vencedores del mismo bailando bachata y quedaron terceros en salsa. Ambos pertenecen a la escuela Dantzaki, desde la que animan al público a acercarse a disfrutar de este espectáculo de baile, que promete nivel y gran ambiente.

Entradas disponibles

El público de a pie podrá asistir al evento de baile mediante las entradas, con carácter gratuito pero numeradas para controlar el aforo, que durante estos días pueden adquirirse en la taquilla del cine Zelai Arizti o a través de la máquina digital situada en su exterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Preparados para bailarlo todo este sábado, en la pista de Zelai Arizti

Preparados para bailarlo todo este sábado, en la pista de Zelai Arizti