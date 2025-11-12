«Poder renovar el DNI en Zumarraga me parece increíble: he ahorrado mucho tiempo y dinero» La furgoneta itinerante móvil Vidoc ha atendido a una treintena de personas en su primera parada por Gipuzkoa este miércoles, y próximamente pasará por otros municipios como Lasarte-Oria o Arrasate

El Vehículo Integral de Documentación (Vidoc) ha sido recibido con «mucha ilusión» por una treintena de ciudadanos de Zumarraga, que este miércoles han podido renovar sus documentos de identidad sin necesidad de desplazarse hasta Donostia. Este municipio ha sido la primera parada escogida por la oficina itinerante de la Policía Nacional, que también acudirá a otras localidades del territorio como Lasarte-Oria o Arrasate en los próximos días. Jon Elgarresta, vecino de la localidad de 69 años, ha sido una de las personas que ha podido renovar su pasaporte sin salir de su municipio, lo que considera «todo un privilegio». «No tenía cita, pero cuando pasaba por aquí (plaza Euskadi, frente al Ayuntamiento) y he visto la furgoneta, he corrido a sacarme una foto de carnet para renovarme el pasaporte, porque la que tenía era de los años 50. Que esta iniciativa llegue al pueblo me parece increíble porque me he ahorrado mucho tiempo y dinero», explica alegre, y desea que la furgoneta «vuelva el año que viene».

Esta primera toma de contacto era, como afirma el alcalde del municipio Mikel Serrano, «una prueba de fuego basada en la prueba y error». Pero, pese a que al principio solo se había dado cita a 16 personas, se ha acabado atendiendo a más personas de las previstas. «Tendría que haber esta posibilidad todos los días. Yo no sabía que iba a venir y me he tenido que ir a Donostia, y eso es una faena. ¡Ya era hora de que llegara esto alternativa al pueblo!», exclama otra vecina que pasaba por la plaza de la localidad.

El Vidoc está pensado para ayudar a los ciudadanos que tienen más dificultades para desplazarse a las oficinas que la Policía Nacional tiene en Eibar, Irun o Donostia. En especial, se centra en personas mayores con movilidad reducida o en familias con hijos pequeños. Este último caso es el que encarna Víctor G., ciudadano de Zumarraga de 40 años que ha cogido cita para expedir el DNI a su hija de mes y medio. «Si tuviera que ir a Donostia sería un lío porque tendríamos que parar de vez en cuando para tranquilizarla y encima pierdes varias horas en ir y volver. No solo es que te den cita, también hay que poder aparcar, esperar tu turno, gastarte dinero en el parking. Si siguen viniendo todos los años, mejor que mejor porque es una iniciativa estupenda», comenta en los alrededores de la furgoneta móvil.

El éxito, comenta Serrano, ha sido «tan grande e inesperado» que el Ayuntamiento ha tenido que pedir otra cita más para el próximo 25 de noviembre. «No dábamos a basto con las solicitudes que nos llegaron, y eso que muchos no se han enterado de que estaba aquí la furgoneta. Contar con esto es un honor y, de hecho, ya estamos gestionando una tercera fecha», adelanta el primer edil, que reconoce estar «sorprendido» por la acogida social de la oficina itinerante.

Además del alcalde, a la primera parada de la furgoneta de la Policía también han asistido la delegada del Gobierno central en Euskadi y la subdelegada del Ejecutivo en Gipuzkoa, Marisol Garmendia y Noemí López, respectivamente. «La oficina móvil llega a Gipuzkoa tras estar presente en más de 60 municipios de Bizkaia y Álava. Es una forma de acercar los servicios más necesarios la ciudadanía de cada pueblo», ha explicado Garmendia, que reconoce estar «muy contenta» por la recepción social.

Serrano también considera que el hecho de que el Vidoc llegue a Zumarraga no sólo beneficia a sus vecinos, sino también a los habitantes de municipios cercanos. «Somos cabeza de comarca y este servicio también ayuda mucho para la gente que vive en pueblos de alrededor, como Ezkio o Ormaiztegui», expone.

Tras esta primera experiencia en Zumarraga las siguientes paradas del Vidoc serán Lasarte-Oria (jueves 13 de noviembre), Arrasate (martes 18) y Deba (miércoles 26). Por otro lado, pese a que la cita en Tolosa se ha cancelado, hay municipios que ya han solicitado nuevas citas más adelante, como es el caso de Zumarraga (martes 25) o Arrasate (aún por definir), entre otros.

