El PNV de Urretxu, Zumarraga y Legazpi celebran el inicio de las obras del nuevo bloque quirúrgico del hospital «Cuenta con una inversión histórica de 75 millones de euros, consolidando la apuesta del Gobierno Vasco con la sanidad comarcal», valoran

Cristina Limia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:07 Comenta Compartir

EAJ-PNV de Urretxu, Zumarraga y Legazpi celebran el inicio de las obras del nuevo bloque quirúrgico del Hospital de Zumarraga. «Con una inversión histórica de 75 millones de euros, consolida el compromiso del Gobierno Vasco con la modernización de la atención sanitaria en toda la comarca», ponen en valor en una nota conjunta de las agrupaciones jeltzales de los tres municipios. «Este proyecto estratégico, impulsado por el Ejecutivo Vasco y Osakidetza, reforzará decisivamente la atención sanitaria en el Goierri y el valle del Urola, beneficiando directamente a los vecinos de Zumarraga, Legazpi, Urretxu y los municipios limítrofes. La construcción del nuevo bloque, con una inversión de 58 millones de euros en obra civil y 17 millones en dotación tecnológica y equipamiento, transformará radicalmente los servicios sanitarios comarcales», indican. «El proyecto, cuya finalización está prevista para diciembre de 2028, ocupará 17.000 metros cuadrados distribuidos en ocho plantas, incorporando instalaciones de clase mundial», reseñan.

Desde EAJ-PNV recuerdan que el nuevo complejo incluye 9 quirófanos modernos (5 adicionales a los existentes), 18 puestos de hemodiálisis especializados, 4 salas de endoscopia, una Unidad del Dolor de referencia comarcal y un Hospital de Día Médico. «Estas infraestructuras consolidarán el hospital situado en Zumárraga como referencia sanitaria para toda la comarca», afirman.

En cuando a los beneficios directos para Urola Garaia, apuntan que este proyecto «supone un salto cualitativo decisivo en la sanidad comarcal, que impactará positivamente en la reducción significativa de tiempos de espera quirúrgica y diagnóstica, la optimización de los circuitos asistenciales para toda la comarca, la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario local, la modernización de infraestructuras que sirven a vecinos y vecinas de Legazpi, Zumarraga, Urretxu y municipios próximos y una mayor capacidad asistencial para responder a las necesidades de la población del Alto Urola y Goierri».

Desde los años 70 hasta la actualidad

«Se trata de un proyecto que da continuidad a un esfuerzo de décadas. La actual ampliación se enmarca en una trayectoria que arrancó en los años 70, cuando los alcaldes de la zona -Cruz María Uribesalgo, Ramón Maiztegi, Juan Carlos Lamsfús en un inicio, y posteriormente Juan Garitano, Juanito Arbizu, José Luis Ruiz, Prontxio Larrañaga, Fran Urrestilla, Anton Arbulu y otros muchos- junto con las asociaciones de padres del Goierri, empezaron a reclamar una residencia sanitaria comarcal. Aquel trabajo conjunto cristalizó cuando, en 1977, el Ayuntamiento de Zumarraga ofreció los terrenos para su construcción y, tras años de trámites, el hospital abrió sus puertas en 1984. Más de 40 años después, esta nueva inversión permite actualizar y potenciar aquel compromiso inicial con la sanidad pública de la comarca», señalan.

«Con este nuevo bloque el Gobierno Vasco, liderado por EAJ-PNV, reafirma su compromiso con una sanidad pública moderna y cercana, habiendo contado la reciente presentación del proyecto con la presencia del consejero de Salud, Alberto Martínez, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la directora gerente de la OSI Goierri-Alto Urola, Laura Agirre, acompañados de representantes institucionales de los diversos municipios de la comarca», rememoran.

«Con el inicio de estas obras, EAJ-PNV ratifica su apuesta por fortalecer Urola Garaia como polo de desarrollo sanitario comarcal, garantizando que la calidad de vida de nuestras-os vecinas-os y el desarrollo socioeconómico de la comarca sean prioridades del Ejecutivo Vasco», concluyen.