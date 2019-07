Pinceles y manualidades para el verano Arte en papel. Alumnos del cursillo de julio de Bellas Artes, con las tiras de papel que utilizan para esta técnica. / FOTOS M.F. «Todo esto te relaja un montón. Los problemas siguen ahí, pero te olvidas de ellos por un rato», indican las alumnas Medio centenar de personas han participado en el cursillo de la escuela de Bellas Artes que finaliza hoy MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Martes, 23 julio 2019, 01:08

«A mí todo esto me relaja un montón y me sirve de terapia», afirma Mari Carmen Etxeberria mientras decora una letra de cartón con la técnica denominada arte en papel. «Es una medicina», corrobora Sara Martín. «Los problemas siguen ahí, pero te olvidas de ellos por un rato», añade Mari Carmen. Ella y Sara son las dos veteranas del cursillo que la escuela de Bellas Artes imparte durante el mes de julio y que hoy finaliza. Ambas son alumnas del centro durante todo el curso y tampoco se quieren perder las propuestas de verano.

Este mes han acudido «51 alumnos. De las 9.30 a las 11.30 vienen los mayores de 12 años y de las 11.30 a las 13.30, los menores de esa edad. Este año la oferta más novedosa ha sido la de arte en papel. Hemos contado con la presencia de Conchi Simón, una experta en esta técnica, que ha dado clase dos veces por semana y el resto de días los alumnos han seguido sus indicaciones», explican Laura Zendoia y Dorleta Ugarteburu, responsables de la escuela.

Además del arte en papel, quienes han participado en el cursillo de Bellas Artes han tenido opción de practicar «pirograbado, decopage, pintar bolsas de tela, repujado... También ha habido quien ha pintado cuadros con pintura acrílica o acuarela o quien se ha dedicado a dibujar... Un poco de todo, porque el cursillo es abierto y cada alumno puede trabajar la técnica que más le apetezca», explican las profesoras.

Por otra parte, el grupo de los pequeños han dedicado el mes de julio a «dibujar, pintar con acrílico, pintar alguna bolsa de tela, han hecho animales en decopage.... y los más pequeños han tomado contacto con el dibujo, la témpera y el modelado con pasta play doh».

Mari Carmen Etxeberria y Sara Martín se han decantado por el arte en papel, «por la novedad. Nos lo propusieron y nos pareció interesante. Nos gusta aprender técnicas nuevas, no solo la pintura», explican. Así, este mes de julio se han dedicado a «hacer filigranas en papel. Es una forma de reciclar y a la vez se hacen cosas que están muy bien», explican mientras enseñan un jarrón elaborado con papel de revista.

Un joyero con un libro viejo

Otro de los trabajos que tienen entre manos es «un joyero que se hace a partir de un libro viejo. Hay que vaciarlo, que es lo más costoso, y después se decora mediante tiras de papel que se enroscan». Para cortar el papel utilizan «un cortapastas o un destructor de documentos». «La técnica es muy sencilla, lo único que hay que tener es paciencia. Además, nosotras lo adaptamos a nuestra manera, tenemos nuestros propios 'trucos' para que sea más fácil», bromea Sara.

Nerea Lamadrid, de 14 años, se afana en el cuadro que está pintando. Es una de las alumnas que solo acude a la escuela de Bellas Artes «en verano. He venido 4 o 5 años». Tiene en el caballete un retrato que «he encontrado en internet» y lo está haciendo «en acrílico. También he hecho acuarela y dibujo este verano», indica. Ella es de las que prefiere la pintura a las manualidades. «Sé me da mejor y me relaja más», afirma.

Luna Barrenetxea, también de 14 años, ha dedicado el cursillo «al dibujo». La joven explica que había acudido a la Escuela de Bellas Artes «2 o 3 años cuando era pequeña» y que ahora ha vuelto porque «quiero estudiar Bellas Artes y antes, hacer el Bachillerato artístico». Luna indica que las manualidades y el dibujo le han gustado «siempre» y que ahora se está «centrando» en este último porque «es lo que mejor se me da».

El cursillo de verano de Bellas Artes se han completado con una salida. «Todos los años hacemos una excursión y este año hemos ido al taller de Chillida en Legazpi. Han ido todos los alumnos», indican Laura Zendoia y Dorleta Ugarteburu.

Las profesoras también recuerdan que el plazo de matriculación para el próximo curso 2019-2020 estará abierto los días 25 y 26 de septiembre, de 17.00 a 20.00 horas. El curso comenzará el 1 de octubre.