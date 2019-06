Paralizado el proceso de desahucio de una familia zumarragarra M.F. ZUMARRAGA. Jueves, 20 junio 2019, 00:10

Stop Desahucios ha confirmado que se ha paralizado el proceso de desahucio de la familia de J. R. J., previsto para ayer miércoles. Según explican desde la plataforma esta familia con tres hijos menores y la madre con discapacidad, venía pagando puntualmente el alquiler de su vivienda en Eitza, pero los propietarios no pagaban la hipoteca al banco. «El desahucio se iba a llevar a cabo hace un mes pensando que eran los propietarios los que residían en la vivienda, pero se encontraron con una familia que paga religiosamente el alquiler», indican desde Stop Desahucios, que se ha venido concentrando delante del banco de Santander en protesta por la situación. El juez dijo que no se paralizaba el proceso de desahucio, aunque el banco no se oponía a que así fuese. Finalmente el proceso se ha paralizado. «Nos hemos dirigido por escrito al banco y le hemos enviado la sentencia. Ahora estamos esperando noticias para iniciar una negociación», indican desde la plataforma.