Ostadar Mendi Taldea organiza una salida a los Pirineos para los días 13 y 14 de septiembre

A. M. Zumarraga. Martes, 26 de agosto 2025, 20:17

El Grupo de Montaña Ostadar ha organizado para los días 13 y 14 de septiembre una salida a los Pirineos franceses. Se trata de un recorrido por los valles de Campa y Lesponne, cerca de la localidad de Bagneres de Bigor.

El primer día, subirán al monte Casque de Lheris (1.595 m) y recorrerán los parajes del Theilet y del Ordincede, donde encontrarán la cima del Casque. Después de descansar en un albergue del valle de la Campa, el domingo visitarán el espectacular Lac Bleu, el más profundo de los Pirineos. Aprovecharán para ascender a Bizourte (2.311 m) en un bonito recorrido circular por el Chiroulet.

Desde el club de montaña destacan que ambos recorridos tienen una longitud aproximada de 15 kilómetros y un desnivel aproximado de 1.250 metros.

Todas aquellas personas interesadas en participar deben inscribirse lo antes posible. Más información en la sede de Ostadar (casa de cultura Zelai Arizti), los martes, jueves y viernes de 19.00 a 20.00 (cerrado en agosto).