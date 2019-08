El origen del incendio de un edificio anexo en Eitza «está por determinar» Incendio. Los bomberos sofocan el fuego desencadenado en el edificio anexo al nº 7 de la Avda Antigua. El fuego se desencadenó el domingo sobre las siete de la tarde y en una hora estaba controlado por los bomberos MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Martes, 27 agosto 2019, 00:10

El origen del incendio desencadenado el domingo sobre las siete de la tarde en una edificación de Eitza «está por determinar», indican fuentes de la Ertzain-tza. El local que fue pasto de las llamas se ubica en la parte trasera del edificio sito en el número 7 de la Avenida Antigua, que se encuentra deshabitado. «No hubo heridos», confirman las misma fuentes.

«Recibimos el aviso sobre las siete y diez de la tarde», explican desde el Servicio Foral de Bomberos. «Se movilizaron seis dotaciones, esto es, cuatro camiones cisterna y dos autoescalas, de Legazpi, Oñati y Ordizia», continúan. Se trata de «un edifico anexo, con estructura de madera. Hubo fuego bastante fuerte, ardió completamente, tejado incluido. Al ser en el anexo no se propagó. Al estar ubicado en la parte trasera de la calle complicaba un poco el acceso, pero el fuego estaba controlado para las ocho». No obstante, los bomberos permanecieron «hasta un poco antes de las diez».

Aunque el inmueble afectado estaba deshabitado, «por precaución» se desalojó a los vecinos de dos edificios colindantes, «una treintena de personas» que regresaron a sus casas al poco tiempo.

Jesús Junquera es vecino del número 5 de la Avenida Antigua, pero el domingo por la tarde había subido precisamente a la ermita. «Cuando bajé vi los camiones de bomberos, pero el fuego ya estaba sofocado. Mi casa da a la parte delantera y no había humo, pero tengo las llaves de unos vecinos de la parte trasera que están de vacaciones y su casa estaba llena de humo. He dejado todo abierto para ventilar», explica. Otra pareja propietaria también de un piso en el número 5, aunque no residente en el mismo, se acercó ayer «a airear» la casa. «En el nuestro, que está en el cuarto piso, solo hay olor, no sé si a los primeros pisos les habrá afectado el agua que echaron los bomberos...», decían. Lo que sí detectaron es que parte de su fachada está ennegrecida y una de las tuberías afectadas por el fuego.