La Oficina del Consumidor invita a extremar precauciones ante comerciales de luz y gas DV ZUMARRAGA. Viernes, 5 octubre 2018, 00:20

Desde la Oficina de Información al Consumidor de la Mancomunidad Urola Garaia «ante la denuncia de prácticas poco claras, engañosas y agresivas de algunos comerciales de compañías de luz y gas», alertan «extremar las precauciones ante la conducta de estos comerciales que intentan vender puerta a puerta».

Por ello, hacen algunas recomendaciones. Una de ellas pasa por exigir que el personal comercial se identifique convenientemente. «Cuestiónate por qué alguien que asegura pertenecer a tu compañía desconoce tus datos», indican. También aconsejan no facilitar a nadie una factura o un documento donde aparezcan datos personales, características de la contratación o cualquier otra información sensible. Asimismo, recomiendan no permitir que saquen fotografías del DNI o de facturas anteriores.

A quienes quieran cambiar de compañía les invitan a informarse antes. «Hay que analiza los extras, el periodo de facturación, la tarifa... En definitiva, comprobar que efectivamente contratamos el servicio deseado».

A quienes detecten una práctica incorrecta les invitan a denunciar la situación ante Kontsumobide o la Oficina de Información al Consumidor (OMIC), sita en calle Iparragirre, 11, de Urretxu (943 724279).

Quienes firmen un contrato con una compañía de gas o electricidad tras recibir una visita a domicilio deben exigir una copia del contrato para conocer bien las condiciones. Asimismo, recuerdan que hay un plazo de 14 días para desistir del contrato, es decir, para echarse atrás.