Nuevos fichajes en el Consejo de la Infancia y Adolescencia

Los niños y niñas han vuelto a llenar este martes la estancia donde se toman la mayoría de las decisiones sobre el futuro de Zumarraga, el salón de Plenos del Ayuntamiento. El Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia ha celebrado en la sala capitular el comienzo del curso 2025-2026 y lo ha hecho con nuevos fichajes en su haber. Y es que a los habituales participantes de 5º y 6º de Educación Primaria se han unido los estudiantes de 1º de la ESO. El alcalde, Mikel Serrano, y el concejal de Juventud, Iñaki Mendiluce, han dado la bienvenida al gran grupo de alumnos y alumnas, procedentes de UZ Ikastola, La Salle, Gainzuri y J.M. Iparraguirre, quienes durante este curso y en representación de sus compañeros de clase, aportarán ideas e inquietudes para fomentar el bienestar de la infancia y la mejora de espacios y actividades en el municipio.

«El Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia es un órgano de participación que permite a niños, niñas y adolescentes de Zumarraga contribuir al diseño de políticas municipales. Este espacio se enmarca dentro del Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zumarraga 2023-2026, una hoja de ruta inclusiva y colaborativa que tiene como objetivo asegurar el desarrollo y la calidad de vida de los más jóvenes. Dicho Plan, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, organiza las acciones municipales dirigidas a la infancia, contando con su implicación directa en las decisiones que afectan a su entorno», han recordado desde el consistorio.

'Semana de la infancia y la adolescencia'

Fruto de ese proceso y en el marco del 'Día internacional de los derechos de la infancia y la adolescencia' que se celebra cada 20 de noviembre, el Ayuntamiento y el Consejo de la Infancia y Adolescencia han organizado una completa semana de actividades dirigidas a niños, niñas, adolescentes, familias y profesionales.

Los componentes del Consejo Eleder Bilbao, Maialen Elorza y Ander Curac y el concejal Iñaki Mendiluce han dado a conocer los actos que compondrán dicha 'Semana de la infancia y la adolescencia', que se celebrará por segundo año. Las actividades se desarrollarán del 17 al 23 de noviembre y buscarán «fomentar el bienestar emocional, la prevención, la diversidad y el juego inclusivo» a través de charlas, talleres, teatro, música y actividades al aire libre.

La primera cita será el 17 de noviembre, a las 17.30 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti, con el taller de Treba Gurasoak 'Prevenir el suicidio para promover la vida'. La segunda actividad será el 18 de noviembre y consistirá en un taller con escolares para promover espacios sin humo y prevenir el tabaquismo entre los adolescentes, que será impartido por la Asociación Contra el Cáncer en La Salle, Gainzuri y UZ Ikastola. El 19 y el 20 de noviembre habrá otras dos charlas, ambas a las 17.30 horas. La primera será en la casa de cultura sobre la sexualidad, dirigida a los jóvenes con Treba Gazteak. La segunda se desarrollará en el Gazte Txoko sobre el bienestar emocional, la conciencia y el cuerpo, enfocada a los adolescentes con Treba Nerabeak. También el día 20, a las 17.30, la asociación de ayuda al déficit de atención con más o menos hiperactividad ADAHIGI ofrecerá un taller sobre TDA a familias y profesionales en la segunda planta de la casa de cultura.

El 21 de noviembre tomará el relevo el teatro de bertsos 'Txepeldunak', que desembarcará en el parque Zelai Arizti a las 17.00. Ese mismo día, a las 19.00, el grupo EuskoOrleans ofrecerá un concierto itinerante, que empezará en el propio parque Zelai Arizti.

El 22 de noviembre, los niños y niñas de entre 8 a 14 años podrán participar en una gymkana, que dará comienzo a las 17.00 y para la que será precisa la inscripción previa en el enlace disponible en la web del Ayuntamiento. Junto a la gymkana, habrá talleres de pintura de caras, customización de bolsas con el logo del Consejo y parque de hinchables en la plaza Euskadi.

Esta semana especial terminará el 23 de noviembre con tres citas. La programación incluye en su haber la XXXVII marcha infantil en honor a Anjel Etxeberria, que partirá a las 8.30 de la plaza Euskadi. La inscripción puede realizarse enviando un correo a ostadar@ostadar.org o llamando al 619418289. La segunda cita del día 23 será a las 16.00, con otra remesa de hinchables en la plaza Euskadi (en caso de que hiciese mal tiempo se trasladaría al frontón Beloki) y la tercera a las 17.00, con los juegos de mesa dinamizados por la asociación Jolasenea en la Azoka.