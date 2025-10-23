Una nueva cita con el rally de coches clásicos Sunsundegui

El 'abuelo' de todos los vehículos que este sábado desembocarán en la plaza de Zumarraga dentro del rally de coches clásicos Memorial Sunsundegui volverá ... a ser un Austin Mini Cooper del año 1963, conducido por Elena Sunsundegui, quien una vez más, participará en la prueba en recuerdo a su padre organizada por el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN).

En total, serán 70 los vehículos históricos que participarán en esta cita, completando un recorrido de 256 kilómetros, que la organización guarda en secreto hasta el sábado por la mañana, cuando lo publicará en su página web. Se sabe que partirá a las 11.00 horas del puerto deportivo de Hondarribia y que terminará en la plaza Euskadi, donde se estima que los coches empiecen a llegar a partir las 18.30 horas. En esta última se procederá a la entrega de premios, hacia las 19.30 horas.

Es la cuarta vez que Zumarraga acoge la meta de esta competición, de la que anteriormente ha sido estación de paso en numerosas ocasiones. «El Rally Vasco Navarro Histórico Memorial Sunsundegui lleva 17 ediciones contando con la colaboración del Ayuntamiento de Zumarraga, donde nos sentimos como en casa», puso en valor ayer el director del área deportiva del RACVN, Iñigo Cuesta, de estreno en el cargo, durante la presentación de rally realizada en la casa de cultura Zelai Arizti junto a su antecesor en el puesto, Xabier Arzamendi, y el alcalde, Mikel Serrano.

Este último aprovechó para reconocer y de algún modo homenajear a Arzamendi por todos sus años de dedicación y trabajo en el RACVN y por la buena sintonía y satisfacción con las que se han desarrollado las diferentes pruebas traídas a Zumarraga.

Vehículos con más de 30 años

El rally de este sábado es una prueba de regularidad de vehículos clásicos en la que pueden participar automóviles con más de 30 años de antigüedad (anteriores al 25 de octubre de 1995). Aunque también, a criterio de la organización, pueden ser admitidos coches con más de 25 años por su palmarés, interés histórico o deportivo.

Este rally forma parte de la Copa Corren de Rallys de Regularidad del Norte y será la sexta y penúltima prueba puntuable de la misma. De manera paralela, alberga la novena concentración de vehículos históricos del RACVN, en el que pueden tomar parte el mismo tipo de coches, pero sin competir.

«Uno de los aspectos más bonitos que propicia esta cita es poder ver cómo los abuelos muestran ya no a sus hijos, sino a sus nietos, los coches con los que ellos andaban cuando eran jóvenes, la plaza de Zumarraga se llena y se forma un gran ambiente», señaló el alcalde.

«Animamos a aficionados y público en general a disfrutar un año más de este espectáculo de joyas sobre ruedas que acogerá Zumarraga», concluyó.