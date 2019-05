«Mi nieta dice que tenemos que plantar tomates y patatas» Urtubi. Algunos de los adjudicatarios de las huertas se acercaron a ver las parcelas. / M.F. Ayer se adjudicaron mediante sorteo las 45 huertas de Urtubi y catorce solicitantes han quedado en lista de espera MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Sábado, 1 junio 2019, 00:26

«Mi nieta dice que tenemos que plantar tomates y patatas, pero pondremos un poco de todo: acelgas, pimientos, coliflor... ¡A ver cómo se nos da! Hace dos años planté lechugas, tomates y pimientos en unas jardineras en casa y salieron muy bien, repartí a la familia y todo», explica Elena Adrados.

Ella y su marido Felipe Grajeras son unos de los adjudicatarios de las huertas de Urtubi. Ellos se apuntaron en la sección intergeneracional, ya que van a compartir el cultivo de hortalizas con «nuestros nietos Unax, de 10 años e Izar, de 6. Nos gusta mucho esta iniciativa, nos parece fenomenal».

Elena y Felipe se acercaron ayer a Urtubi para seguir en directo el sorteo de las huertas. Fueron adjudicadas las 45 que se han dispuesto más uno de los bancales. Catorce solicitantes han quedado en lista de espera.

El resto de los afortunados con una parcela son Joseba Jauregi, Mari Luz Calderón, Emilio Damián, Aitor Sánchez, Jose Ramón Hidalgo, Ana Morante, Miguel Ángel Senovilla, Antonio Fernández, Basilio Mateo, Martín Cerezo, Pedro Mª García de Albéniz, Juan Cruz Hurtado, Clodomiro Alonso, Iñaki Osés, Xabier Zabaleta, Iñaki Urteaga, Miren Arantza Ibarreta, Miguel Ángel Núñez, Ainhoa Barroso, Iván Fernández, Hodei Villar, José Daniel Arias, Maitane Gabiria, Ander Zudaire, Agustín Da Costa, Edurne Plazaola, Purificación Martín, Pedro Herrero, Miren Aranzazu Azpiazu, Eider Urrestarazu, Yeray López, Arkaitz López, Oscar Martín, Jon Ander Gálvez, Jon Ander Pericacho, Oscar Zufiaurre, Jesús Mª Eizmendi, Juan Antonio Viedma, María José Calabor, Jon Calderón, Aitor Esnal y Fermín Berzosa. También tendrán su huerta los tres centros escolares de Zumarraga y Urretxu: La Salle Legazpi, UZ Ikastola y Gainzuri.

«Yo nunca he tenido huerta, así que cómo no me enseñen...», decía Iñaki Osés, mientras confirmaba en la lista que era uno de los adjudicatarios. El zumarragarra ya se había preocupado de «buscar información en internet, pero todo teoría, de práctica no sé nada». Su intención es la de plantar «tomates, lechugas, zanahorias y poca cosa más, porque tampoco hay mucho sitio».

La lista de los adjudicatarios se colocará el próximo lunes en el tablón del Ayuntamiento, así como en la página web municipal. Después habrá una semana de plazo para presentar reclamaciones. El 12 de junio se celebrará una reunión con todas las personas a las que les ha tocado una de las huertas. Será a las 17.30 en la casa de cultura Zelai Arizti y sobre las 18.00 se dirigirán a Urtubi, donde estará la 'furgobaratza'. Allí recibirán las primeras nociones sobre el cultivo de las huertas. Los días 18 y 19 se firmarán los contratos en el Ayuntamiento.

Convenio alumbrado solar

Ayer, además del sorteo de las parcelas, también se llevó a cabo la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Zumarraga y la Diputación Foral para la instalación de un sistema de alumbrado solar en el parque Urtubi.

Se iluminarán la entrada al parque, todos los caminos (principales y secundarios) y también las plazas, zonas de juego y de descanso. Se trata de un sistema de bajo consumo mediante luminarias LED alimentadas por energía solar fotovoltaica.

El presupuesto es de 210.000 euros y el plazo de ejecución de obra de tres meses.

Tanto el alcalde en funciones, Mikel Serrano, como el diputado de Medio Ambiente en funciones, José Ignacio Asensio, destacaron ayer la «puesta en valor» y «recuperación» de un espacio de 19.700 m2. Urtubi aporta además del parque hortícola, un espacio verde público para el esparcimiento, un estanque, un parque para perros, un parque para juegos infantiles y zonas arboladas. «Es un ejemplo a nivel de Gipuzkoa, un espacio para el disfrute de la ciudadanía con respeto absoluto a la naturaleza», dijo Asensio. Serrano recordó que la inversión total es de «medio millón de euros, financiados por la Diputación».