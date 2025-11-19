Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Al igual que el año pasado, en caso de mal tiempo la musika eskola tocará en los soportales del consistorio. LIMIA

Zumarraga

Los músicos tomarán las calles de Zumarraga y Urretxu por Santa Cecilia

La escuela Secundino Esnaola realizará este jueves su tradicional kalejira, que terminará con chocolatada en la plaza Euskadi

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Los músicos locales celebrarán el día en honor a su patrona Santa Cecilia (22 de noviembre) actuando en calles y plazas de Zumarraga y ... Urretxu durante estos días. Este jueves, los alumnos y alumnas de la escuela de música Secundino Esnaola saldrán en kalejira de 17.30 a 19.00 horas, partiendo desde la propia escuela, atravesando el subterráneo de la estación y continuando por Secundino Esnaola, la plaza de las estaciones, la plaza Mendiaraz de Urretxu y Areizaga-Kalebarren, para desembocar en la plaza Euskadi, donde se servirá la tradicional chocolatada. En caso de mal tiempo, toda la actividad se desarrollará entre los pórticos del Ayuntamiento de Zumarraga y la Azoka. La música continuará sonando por Santa Cecilia el sábado con tres citas. En Urretxu, la banda de Iparragirre Balerdi y los dulzaineros de Iratzarri saldrán en kalejira a las 11.30 horas. En Zumarraga, la banda ofrecerá un pasacalle a partir de las 13.00, con salida desde la plaza Euskadi. La tercera cita del sábado también a las 13.00 horas, en este caso, con la kalejira que la coral Goiargi llevará a cabo con los txistularis de Antxiñako Ama y Lizarriturri por los dos pueblos. Tras ella, los coralistas celebrarán una comida en el restaurante Etxeberri.

