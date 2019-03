Por mujeres y para mujeres Lucía Álvarez y May Boeken en una presentación en la casa de cultura Zelai Arizti. / IÑAKI Escritoras publican un libro de relatos y destinan los beneficios a la asociación Mum | La zumarragarra May Boeken firma uno de los textos de 'Todas contamos', que ya está a la venta en Amazon MARISOL FERNÁNDEZ ZUMARRAGA. Sábado, 9 marzo 2019, 00:40

«Hace casi un año que empezó a rondarnos la idea de hacer algo enfocado al 8 de marzo. Tuvimos varias ideas locas, pero al final, decidimos hacer lo que mejor se nos da: escribir», explica Maitane Vierbücher o May Boeken, como firma la escritora zumarragarra. Ella es autora de uno de los relatos que recoge 'Nosotras contamos', el libro que han publicado y cuyos beneficios destinarán íntegramente a la asociación Mum, mujeres unidas contra el maltrato. «En el libro hemos participado escritoras de distintos puntos de España y hemos decidido colaborar con una asociación a nivel nacional. Hemos elegido Mum porque creemos que hace un gran trabajo», indica Maitane.

Mercedes Alonso, Inma Cerezo, Elena Garquin, Kris L. Jordan, Diana López Varela, María Montesinos, Silvia Sancho, Analí Sangar, Marisa Sicilia y May Boeken han escrito diez relatos que «van acompañados por la magia de los poemas de Peque Zurita y las ilustraciones de Paloma Martínez (La reina sin castillo). Además, hemos tenido la suerte de contar con el apoyo incondicional de Lucía Álvarez y la impecable corrección editorial de Conchi Gábana».

May Boeken fue junto a Silvia Sancho y Peque Zurita una de las promotoras de la idea. «En cuanto lo comentamos en nuestro entorno se nos sumaron un montón de autoras». Cabe señalar que la coordinadora del trabajo es la urretxuarra Lucía Álvarez.

'Querida Sara'

El relato de la zumarragarra se titula 'Querida Sara'. «Debo admitir que me costó varios meses escribirlo. El motivo principal del bloqueo era mi incapacidad para hacerles justicia con palabras a la cantidad de sentimientos que me bullían dentro. Mis dos obras publicadas con anterioridad son gamberras y aunque tienen mucho drama, mantienen un tono desenfadado y alegre, algo que no era aplicable al relato que tenía entre manos. Me documenté, sufrí leyendo historias reales, me derrumbé y me rompí en mil pedazos, y solo entonces fui capaz de escribir 'Querida Sara'», explica.

«Aunque fue desgarrador, sé que ni siquiera llegué a rozar con los dedos el infierno que viven algunas mujeres. Solo espero que mis palabras consigan ayudar a quien las lea: a entender, a conectar, a luchar», continúa.

«Lo peor de escribir el relato fue terminar la historia, apagar el ordenador y sentirme como una mierda, porque por desgracia, muchas víctimas no lo tienen tan fácil como yo: apagar y olvidar. Seguí con el estómago encogido durante varios días, incapaz de darle la vuelta», afirma.

Entre los más vendidos

El libro se puso a la venta en Amazon el jueves, en formato digital, y ayer ya estaba entre los más vendidos. También estaba previsto que ayer mismo viera la luz en papel.